ما هي التسريحة التي يمكن أن تعتمدها عروسة ولي العهد رجوة آل سيف يوم زفافها؟

منذ ارتباطها بالأمير الحسين تحظى الآنسة رجوة آل سيف بشعبية كبيرة وحب واهتمام من الشعب الأردني نظراً لجمالها وتواضعها وحضورها المحبب بين الناس، وكثيراً ما يربط الشبه بينها وبين الملكة رانيا بسبب ستايلها الأنيق وإطلالاتها المتألقة دوماً.

ومع اقتراب موعد زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف واهتمامنا بكل تفصيل في هذا الزفاف، سنحاول أن نقترب أكثر من شكل التسريحات التي يمكن ان تعتمدها رجوة آل سيف في يوم زفافها والمستوحاة من أسلوبها وطريقتها في تسريح شعرها في المناسبات والإطلالات السابقة والتي شاهدناها على مواقع التواصل الإجتماعي.

نبذة عن ستايل الشعر الذي تعتمده الآنسة رجوة آل سيف

في الكثير من المناسبات أطلت رجوة آل سيف بأزياء ناعمة وبعيدة عن البهرجة، وغالباً ما تعتمد الملابس التي تليق بشكل جسمها وتعطيها إطلالة أنيقة.

في أول ظهور علني لها يوم إعلان الخطوبة اعتمدت رجوة آل سيف إطلالة ناعمة بالفستان الزيتي والعباءة البيضاء المطرزة بالخيوط الملونة وأبرزت رشاقتها وطولها بحزام حدد خصرها، والملفت أن رجوة آل سيف اعتمدت تسريحة منسدلة وناعمة جداً مع لمسة من خصل الريترو التي أبرزت طول شعرها وكثافته.

بعد الخطوبة وحضورها العديد من المناسبات أطلت رجوة آل سيف بإطلالات ناعمة جداً لم يختلف كثيراً أسلوبها في تسريح شعرها بل اكتفت دوماً بالتسريحات المنسدلة والبسيطة حتى أنها قليلاً ما تعتمد الاكسسوارات لتزيين شعرها.

حتى في الصور الرسمية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غالباً ما تظهر بإطلالات ناعمة، حتى يوم حضورها زفاف الأميرة إيمان اكتفت رجوة آل سيف بتسريحة الريترو مع فرد الشعر على جانب واحد.

وتفضل الإنسة رجوة الستايل الملكي البسيط الذي يتميز بخطوط نظيفة وغير متكلفة وستايل شعر أنثوي ناعم.فهل يمكن أن تظهر رجوة آل سيف بإطلالة مغايرة يوم زفافها؟

هل ستغير رجوة آل سيف تسريحة شعرها المعتادة يوم زفافها؟

كما سبق وذكرنا فإن العروس الآنسة رجوة آل سيف بدت في كل إطلالاتها بتسريحات ناعمة ومنسدلة حيث اعتمدت الشعر المنسدل المالس تارة واعتمدت تسريحة الريترو تارة أخرى بالأسلوب الملكي البسيط.

لكن هل يمكن أن تعتمد التسريحة نفسها يوم زفافها؟

من المتعارف أن تختار العروس كل تفصيل يشبهها وقريب من شخصيتها لكن لا مانع من لمسة تميز إطلالة العروس يوم زفافها وهذا ما نتوقعه في إطلالة الآنسة رجوة المتوقعة في الأول من شهر يونيو.

من الممكن أن تعتمد رجوة آل سيف تسريحة تختلف قليلاً عن أسلوبها اليومي في تسريح شعرها، مثلاً يمكن أن تعتمد تسريحة نصف مرفوعة أو تسريحة منسدلة مع فرد الشعر على جانب واحد وتاج ملكي يمكن أن تختاره لها الملكة رانيا.

من المؤكد أن العروس ستختار مجوهرات راقية وماسية من دور عالمية أو حتى من خزانة مجوهرات الملكة رانيا لذا من المتوقع أن تضيف التاج الماسي إلى إطلالتها كما فعلت الأميرة إيمان التي أضافت تاج جدتها إلى إطلالتها.

تسريحات نتوقع ان تعتمدها رجوة آل سيف يوم زفافها

تسريحة منسدلة مالسة مع التاج

قد تكون التسريحات المنسدلة الخيار الأول للعروس رجوة آل سيف، لكن هل ستعتمد التسريحة المنسدلة المالسة مع تاج ماسي وطرحة طويلة.

يبدو هذا الخيار أقرب إلى ستايل الآنسة رجوة الذي أطلت به في المناسبات، لكن هل يليق بالعروس يوم زفافها ويناسب الأجواء الملكية التي ستقام فيها الحفلة؟ بالطبع! فالبساطة هي مفتاح الأناقة الذي اعتمدته الآنسة رجوة في إطلالاتها.

تسريحة نصف مرفوعة مع التاج أو اكسسوار

برأينا هذه هي التسريحة الأقرب إلى الواقعية والتي يمكن أن تعتمدها العروس المرتقبة يوم الزفاف الملكي المنتظر، فمع قليل من التغيير على إطلالتها حيث يمكن رفع خصل من شعرها الأمامية إلى الوراء وتزيين تسريحتها بتاج ماسي.

هكذا ستحافظ العروس على تسريحة الشعر المنسدلة لكن مع للمسة مختلفة قليلاً تبرز جمال وملامح وجهها.