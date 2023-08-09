أجمل تصاميم خواتم "سوليتير" من أرقى دور المجوهرات العالمية...دليلك لخاتم الخطوبة المثالي

يتميز خاتم الـ"سوليتير"بتصميمه الذي يأتي مرصعًا بماسة أو حجر كريم مركزي وهو النمط التقليدي للخواتم المعتمد في حفلات الخطوبة وفي التقدم للزواج.

ويعود تصميم السوليتير إلى المجوهرات الرومانية القديمة حين كان يتم تركيب الماس الخام على أشرطة معدنية. الحجر المركزي هو النقطة المحورية النهائية لتصميم السوليتير التي يتربع فيها الحجر أو القطعة الثمينة المزينة للتصميم.

ويأتي خاتم الزواج المطابق له والذي غالبا ما يكون مرصعا بالكامل بالماس. لكن مع تطور الابتكارات في تصميم خواتم السوليتير، بات بالإمكان العثور على تصميم يغنيك عن خاتم الزفاف، إذ أبدعت الدور العالمية بتقديم خواتم غنية بالأحجار تكفي لتكون قطعة فريدة ولافتة في مجموعة المجوهرات خاصتك.

خاتم سوليتير من كارتييه Cartier بحجر الألماس الكبير

قدمت دار "كارتييه" (Cartier) مجموعة غنية من خواتم السوليتير منها خاتم (Cartier Destinée Solitaire) المصنوع من مادة البلاتينيوم والمرصع بأحجار مستديرة من الألماس مع حجر مركزي على شكل الكمثرى يتراوح وزنه بين 2.00 و5.99 قيراطاً حسب الطلب.

وتتميز خواتم الـ"سوليتير" الخاصة من الدار العريقة "كارتييه" بتصاميمها الخالدة حيث تعد من أوائل دور المجوهرات العالمية التي احترفت صناعة الخواتم الخاصة بالخطوبة منذ عام 1956.

خاتم سوليتير من بولغري Bvlgari

بدورها صممت دار المجوهرات النفيسة الإيطالية (Bvlgari) خاتم سوليتير (Incontro D’Amore Ring) المصنوع أيضاً من مادة البلاتينيوم والمرصع بأحجار مستديرة الشكل من الماس مع حجر مركزي يبدأ وزنه من 0.20 قيراطا حسب الطلب.

خاتم سوليتير من تيفاني أند كو. Tiffany&Co

أما دار تيفاني أند كو العريقة. TiffanyU&Co. فاختارت أن تنفذ تصميما غنيا من خواتم السوليتير الراقية، فجاء خاتم ( Setting Engagement Ring) بتصميم مرصوف بأحجار الماس التي تحتضن ماسة مركزية يتراوح وزنها بين قيراط واحد وست قيراط حسب الطلب.

خاتم سوليتير من بياجيه Piaget

ومن دار بياجيه (Piaget اخترنا خاتم سوليتير Piaget Treasures Ring المصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً والمرصع بأحجار الماس المتفاوتة الأشكال بين المستديرة وتلك التي تأتي على شكل الكمثرى، في حين يتمركز في وسطه حجر مربّع الشكل.