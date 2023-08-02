قطع مجوهرات جديدة ورومانسية لهدايا تعبر عن الحب والغرام لـ مولودات شهر أغسطس

تبتكر دور المجوهرات العالمية والعريقة أروع التصميمات الساحرة للمجوهرات العصرية الرقيقة ذات الطابع الأنثوي الناعم والمرهف التي يمكن تنسيقها في إطلالتك لشهر العسل للتعبير عن ذوقك الرفيع والجو الرومانسي اللافت في أدق التفاصيل.

وللشباب يمكنك اختيار ما يناسبك من هذه المجموعة الراقية والأنيقة والرقيقة لتناسب رومانسية الحب الذي يجمع بينك وبين شريكتك. خلال شهر العسل.

وقد اخترنا لك اليوم مجموعة أنيقة ولافتة وجذابة من أجمل موديلات مجوهرات ذهب عصرية راقية ليتتألق بأروع التصميمات الشاعرية الفاتنة والمثالية لتنسيقها في إطلالتك الرومانسية بمناسبات شهر العسل سواء في النهار أو المساء، ولتساعد الرجل على اختيار قطعة المجوهرات الأمثل لهدية شهر العسل

أقراط أذنين رومانسية من فان كليف أند أربلز

تتميز أقراط (Lucky Spring) بروح أنثوية وصبيانية رقيقة ومرحة من علامة "فان كليف أند أربلز" العريقة، فتتألق بتصميم الزهور الجذابة المعبرة عن إشراقة الزهور والورود خلال فصل الربيع، إضافة إلى التفاؤل والسرور المبهجين الذين يرافقان هذا الفصل.

يتميز التصميم الأنثوي من الذهب الوردي ومسطح اللؤلؤ الذي يبرز ألق ولمعان اللون الـجروز جولد" الي تتميز به العلامة العريقة في الكثير من تصاميمها.

مجموعة My Happy Hearts من شوبارد

ابتكرت علامة شوبارد العريقة المختصة بتصنيع المجوهرات الفاخرة التي تتميز بحرفية عالية سلسلة (My Happy Hearts) عام 2015 لكن تعود هذه المجموعة خلال هذا العام بتصاميم جديدة كليا لتكون نسخة مصغرة من إبداعات (Happy Hearts) الشهيرة والمميزة برمز القلوب المفعمة بالبهجة والسعادة والأكثر تعبيرا عن الحب والمشاعر الرومانسية.

وتأتي النسخة الجديدة لتلائم تطبيق موضة التكديس أي وضع المجوهرات والقطع إما متراصة أو متباعدة ولكن فوق بعضها البعض، برشاقتها المرهفة والساحرة في فخامة الذهب الوردي وحجر الكارنيليان الذي يميز التصميم الأنيق والخالد.

خاتم Rose Dior Pré Catelan من ديور

من علامة ديور نختار لك خاتم (Rose Dior Pré Catelan) الفاخر بتصميم مرح ومفعم بالبهجة مستلهم من الورود المتفتحة والتي ارتبطت بأروع تصميمات مونسيور كريستيان ديور من الأزياء الفاخرة.

وفي هذا الخاتم تتألق الوردة بجمالها الأنثوي الساحر من الذهب الوردي والأماس وحجر الكوارتز الوردي الذي يتشكل على هيئة زهرة متفتحة البتلات، لتتزين البتلات بدورها بقطرات من الألماس تتمثل بندى الماء الذي يتشكل في الطبيعة على أوراق الأزهار.

