البوابة - الحب من المشاعر الصادقة التي تملأ قلب الغنسان بالدفء والقوة والأمان، فيما يأتي أجمل دعاء للحبيب يُمكن للمسلم الدعاء بها لزيادة الحب بين الناس:

أجمل دعاء للحبيب

اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، و عن يميني نورًا، و عن يساري نورًا، وفوقي نورًا، و تحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، و أعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، وأجعلْ لي نورًا في سمعي، وأجعلْ لي نورًا في بصري، وأجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، وأجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، و زِدْني نورًا، و زِدْني نورًا.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه بكرمك الواسع في حياته وفي كل خطوة يخطوها، وارزقه الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

أدعية المحبة بين الناس

اللهم يا رب زوجني رجلاً صالحاً تقر به عيني، وتقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ ألّف بيني وبين الخلائق كلّهم أجمعين، كما ألّفت بين آدم وحواء، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء، وكما ألّفت بين سيّدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله.

يا مُجَلِّي عظيم الأمور، لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم اللهمّ ألقِ الألفة والشّفقة والمحبّة في قلوب بني آدم وبنات حوّاء أجمعين.

اللهمّ حبّب فيّ فلان بعد حبّك وحبّ رسولك الكريم، واهديه لي، وملّكني زمام أمره، واجعله من قسمتي ومن نصيبي اللهم زوّجنا في الحلال على سنّتك وسنّة رسولك الكريم.

أدعية متنوعة للأحبة

اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وأبعد عنه كل أذى.

اللهم إني أسألك توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يا رب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه بكرمك الواسع في حياته وفي كل خطوة يخطوها، وارزقه الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

دعاء للحبيب بالسعادة

اللهم اسعد حبيبي سعادة عميقة لا يعرف نسيانها ليحفظ الله ابتسامته وقلبه فاني أحب ان أراه بخير دائماً.

اللهم حبيبي لا تضيق به الحياة ولا يحزن له قلب ولا تذبل له ضحكة.

اللهم أسعده طول العمر وارزقه ما يتمنى.

أدعية عن الحب

اللهم يا رب أيقظ قارئ الرسالة في هذه اللحظة ليذكرك ويتوب إليك.

اللهم يا رب مثل ما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم أضيء قلبه بنور حبك ضيائاً لا ينطفئ، وارزقه رزقاً دائماً لا ينقطع، وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك آمين.

دعواتي أن تحتويك دنيا الفرح في كل أمر، وأن ترعاك عين الرحمن أبد الدهر، وأن يبارك الله لك في مالك وأهلك، ويرفع منزلتك بين خلقه إن شاء الله، ويجعل الخير في يومك وسائر أيامك.

اللهم يا رب سخر له القلوب، واحفظه من كل سوء، وأسعده ما تعاقب الشروق والغروب. أسأل الله أن ينظر إليك وهو يباهي بك ملائكته ويقول "إني أحببت عبدي فأحبوه".

دعاء الحب بين الأزواج