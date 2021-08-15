احتفلت عارضة الأزياء السعودية ​والفاشينيستا مودل روز​ عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" بعيد ميلادها الذي صادف يوم أمس 14 من أغسطس.

وظهرت مودل روز عبر حسابها في سناب شات خلال احتفالها مع صديقها الأمريكي وهما يغنيان أغنية عيد الميلاد الشهيرة، وأمامها قطعة حلوى صغيرة ثم في باقي مقطع الفيديو، ظهرت مودل روز وصديقها يرقصان ثم يغنيان سويًا في السيارة بينما هي تقود سيارتها الفارهة.

مودل روز عارضة أزياء سعودية وُلدت في 14 أغسطس 1992، السعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت على نسبة متابعين عالية، تعتبر هي النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في الانستغرام ووصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع.

ولدت روز، واسمها الحقيقي روان في المنطقة الشرقية في السعودية، والدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل. عاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض.

قررت الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، بدأت تنشط في عالم التواصل الاجتماعي باسم «روزانا»، ثم عرفت باسم «روز» اختصارًا، وحققت شهرة بعد أن دخلت في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات. ثم توالى عملها مع كبرى العلامات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية في هذا المجال، ثم اختيرت لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء.

تصدّرت المجلات والمواقع الفنية العربية لأنّها أول عارضة سعودية تعرض الملابس والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقّقت شهرةً إقليمية بهذه الطريقة.

يتابعها أكثر من عشرة ملايين شخص عبر صفحتها في الإنستغرام وتتمحور منشوراتها حول الموضة والأزياء. في فبراير 2018، ظهرت على غلاف مجلة Kombin التركية.

شاهدوا أجمل صور الفاشينيستا مودل روز بمناسبة عيد ميلادها الـ 29، هل أعجبتكم؟

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