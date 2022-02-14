أجمل صور رسومات مناكير عيد الحب 2022

أناقة المرأة وأنوثتها لا تكتمل دون جمال يديها وبشرتها، وجمال اليدين لايكتمل طبعا دون الاهتمام بالأظافر والعناية بها مع وضع لون مناكير الذي ترغبين به، وأصبحت الفتيات والسيدات جميعهن يعتنين بأظافرهن ويترددن على صالونات التجميل للاهتمام بالأظافر وتزيينها في موسم الأعياد خصوصاً عيد الحب.

اللون الأحمر يرمز إلى الحب ويعبر من خلاله المحبين عن حبهم وعشقهم، ولذلك بات يرمز هذا اللون الجميل إلى عيد الحب أو الفالنتاين حيث يملأ كل شيء من حولنا الأزياء والهدايا أحمر الشفاه وحتى مناكير عيد الحب " الفالنتاين"، وأحد أهم الأساسيات في مظهرك المميز ستكون أظافرك ولذلك عليك اختيار رسومات مميزة تعبر عن الحب.

عيد الحب يعتبر يوم خاص ، حيث تحتاج المرأة أن تظهر بكامل أناقتها وجمالها وأنوثتها، ومع اقتراب موعده لابد أنك قد بدأتِ بالتجهيز من جميع النواحي، سواء من حيث الفستان أو تسريحة الشعر أو المكياج وتزيين أظافرك برسومات الورود والقلوب من وحي الفالنتاين وغيرها من الأمور المكملة للإطلالة.

وإن كنت تجيدين الرسم أو سوف تستعينين بشخصٍ يجيد ذلك ، فيمكنك أن ترسمي ماتشائين على أظافركِ أو أن تكتبي ما تريدين مستخدمةً ألوان القاعدة الأساسية بالإضافة إلى طلاء الأظافر ذو الفرشاة الناعمة كالقلم ، لتتحكمي بالرسومات أو الكتابات.

ليكتمل جمالك في عيد الحب لابد من العناية بأدق التفاصيل التي تخص إطلالتك الجذابة، ولن تكتمل أناقتك وسحرك إلا بأظافر جميلة مطلية بألوان تتناسب مع الأزياء التي تودين ارتداءها.

جمعنا لك صوراً رائعة لرسومات جميلة من الورود والقلوب والألوان الجميلة يمكنك اختيار إحداها لتزيين أظافرك برسومات مناكير مذهلة في عيد الحب 2022:

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