إطلالة نادين نجيم في حفل Joy awards بين الجرأة والفخامة

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم في أولى فعاليات حفل افتتاح مهرجان Joy awards بدورته الأولى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بإطلالة بسيطة وهادئة.

ظهرت نادين بفستان باللون الأسود طويل بفتحة ظهر كبيرة بسلاسل ذهبية، ونسقتها بتسريحة شعر بسيطة بغرة من الأمام، وشعر مرفوع من الخلف بخصلات متحررة.

حفل جوي أواردس Joy Awards أو ما يعرف بأسم حفل جوائز صناع الترفيه وهو يعتبر أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة.

ويقام حفل جوي أواردس Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض صمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

نبذة عن نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم ولدت في 07 فبراير 1984 في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت، وفي مستشفى أوتيل ديو في وهي من برج الدلو، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وُلدت نادين نجيم، تعود أصولها إلى منطقة وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية، وهي مسقط رأس عائلتها.

نادين تتمتع بالجنسية التونسية نسبةً لوالدتها، وقد حصلت على شهادة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في لبنان، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاصلة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، بدأت في مجال عرض الأزياء في سن السادسة عشرة.

وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن "تلفزيون" الواقع في التلفزيون اللبناني، والذي حدث للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يكرر بعدها، وحصدت نادين على اللقب بعد فوزها على منافستها التي تدعى لاميتا فرنجية، ثم تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

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