تفصلنا أيام قليلة على قدوم المولد النبوي مولد رسول الهدى وشفيع الأمة محمد "صلى الله عليه وسلم" وهو من المناسبات الخاصة بالمسلمين، حيث ينتظره الكثير للاحتفال بهذا اليوم العظيم تعبيرًا عن سعادتهم، وحبهم لشفيعهم وحبيبهم لحضرة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه.

حيث يبحث الكثير منا عن أجمل العبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ من خلالها تستطيع إرسالها للأهل والأصدقاء والأعزاء على قلبك:

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبتسم وثناء "كل عام وأنتم بألف خير".

"وإنكم لعلى خلق عظيم" صدق الله العظيم .

المولد النبوي "كل عام وأنتم بخير"

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اللهم اجعل هذا المولد النبوي الشريف فاتحة خير على الأمة الإسلامية.

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اللهم اجعل هذا المولد النبوي الشريف فاتحة خير على الأمة الإسلامية "كل عام وأنتم بخير".

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

زهور لأحلى طلّة وبخور تدور بقدوم مولد الرسول المؤيَّد المنصور محمد صلى الله عليه وسلم.

أجمل العبارات، وأعذب الدعاء والأماني، بمناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ،الشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل صلى الله عليه وسلم.

وُلِد نور الإسلام وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد.

بأنوار المصطفى الهادي أمسيك، وبذكرى مولده العظيم أهنيك، وأدعو لك الله تعالى من الكوثر يسقيك، هذه من من أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ.

كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات.

بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رشه عطر محمدية، وسلة حلوى فاطمية، وعقد لؤلؤ هدية.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2022؟

يصادف موعد المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري.

دعاء المولد النبوي الشريف

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولاتعن علينا وأنصرنا ولاتنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا وأنصرنا على من بغى علينا.

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفي وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهَلْ السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر زالفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفي وبآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

اللهم إنا نسألك بإستغاثة المستغيثين وإلتجاء الملتجئين وتسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم أرحم أبائنا وأمهاتنا وأغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا رب أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022