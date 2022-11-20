تستعد دولة قطر لاستقبال بطولة كاس العالم 2022، وفي هذه المناسبة أعلنت دولة قطر عن عطلة رسمية تستمر مدة 30 يوماً، وكما أعلنت على العديد من الأنشطة الترفيهية، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل عبارات الحب عن قطر:

أجمل عبارات الحب عن قطر

دولة قطر دولة متطورة ومتقدمة وحضارية خاض شعبها معركة التطور والتقدم في سبيل الوصول إلى ما هو عليه الآن في دولة قطر.

إن دولة قطر من الدول التي ينتمي شعبها للعلم ويعيش فوق ترابها حرا فخورا يسعى إلى تطوير البلاد وبنائها، هذه أجمل عبارات الحب عن قطر.

من أجمل عبارات الحب عن قطر، يحق للمواطن القطري أن يفتخر بوطنه والانتماء إليه.

إن حب قطر ثقافة يتربى عليها الشعب القطري منذ الصغر، لكي يكون مستعدا لفداء تراب دولته والحفاظ عليها، هذه من أجمل عبارات الحب عن قطر.

أصبح الشعب القطري اليومي يعيش فوق أرضه باستقرار وأمان وسكينة واستقرار بعدما خاض سلسلة من الحروب والمعارك.

دولة يعيش شعبها في رفاهية تامة، بسبب ارتفاع دخل الفرد بشكل كبير لتكون قطر في مقدمة الدول حول العالم.

عبارات عن حب قطر تويتر

القلب الكبير هو الذي ينبض بالحب والعطاء..اللهم احفظها من كيد الكآئدين وحسد الحـآسدين.

داري قطر هي دار الشيوخ المطاليق التي على القمه ترز البيارق

أجمل لحظات الفخر والاعتزاز والانتماء لأرض دولة قطر الحبيبة ويحتفل الشعب القطري بتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذا اليوم الجميل.

اليوم الوطني القطري هي من المناسبات الجميلة والمميزة المليئة بالأحاسيس والمشاعر الوطنية التي يعيشها كل مواطن قطري.

كل عام والشعب القطري بألف ألف خير.

دارنا هي دار المروّة والفخر، وهي واحة التاريخ للسائل دليل

الله يحييه في داره ويدوم عز الخليج في ظل قادته يا رب.

حفظ الله الشعب القطري الحبيب.

دولة قطر تعطي دون مقابل وتمنح دون أن تنتظر منا أي رد، وهي دولة كريمة جداً ومعروفة أنها معطاءة تمثل تراثها وحضارتها وثقافة أهلها.

حب دولة قطر متجذر في قلب كل مواطن قطري، حب لا متناهي.

قصائد عن يوم قطر الوطني

من أجمل قصائد عن يوم قطر الوطني، عدت يا عيد بفخر الوطن كظلال في هجير الزمن

وصدى التاريخ في عرشك مجد قطريَ البأس عند المحن

صانه الإسلام في كف امير حالف الحق بدحض الفتن

دوحه العرب بها كل طروب هائم الوجد شغوف الشجن

عدت يا عيد بآمال تنادي قطر العز قلوبا و أيادي

بشموخ تحضن العلياء فيه نهضه الحاضر والخير المراد

في خليج تحمل الأمواج منه عبق الماضي و انسام الجهاد

للشواطئ السمر والسكاء تشدو بالأساطير على رمل البوادي

كيف أن البحر منذ كان قديما محور التاريخ في كل بلاد

هكذا الامجاد في كل زمان تلد الأحرار من كفء اجتهاد

شعر عن حب قطر

شعر عن حب قطر من بعض الشعراء العرب المميزين:

هل المواهب فيض من أصالتها أو المفاتن من أشعارها صور

هل العروبة بوح من حقيقتهــا أو الرجال لها في مجدها وطر

إذا قرأت فعطر في صحائفها وإن نظرت فمن تاريخها أثر

أسطورة قد رواها شاعر ولها وواقع قد جلاه الحسن والنظر

تأتي البيوت فللبحرات أغنية وللنوافير في أنحائها درر

من أين يدلف لا يدري به أحد وفق المواعيد يأتي وهو مقتدر

كم قبله من شفاه راح يطبعها فيزهر الحب أو يجلي بها الزهر

أفديك يا بلدي بالخلد معتمرا وبالجمال وبالأمجاد منهمر

أمن خمورك عطر الياسمين جرى أم من صفائك ضاءت أنجم زهر

وليلك الحسن كم غازلته فغدا كأنه حلم يزهو به السكر

حللت دوحتنا الغناء وادعة فالبحر أخضر والأزهار تنتشر

إن كرمتك فبوح من عروبتها فللعروبة بيت اسمه قطر

أماكن شهر العسل في قطر

أماكن سياحية في قطر 2022