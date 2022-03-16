أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم هذا ما سنتناوله في هذا المقال، أمي وكل الأمهات كل عام وأنتن بألف خير يا صانعات الأجيال، كل عام وأنتم بصحة وسلامة وسعادة وأمان، وهل بعدكن تنطق الجمل.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم

يا رب هي أحسنت تربيتي وسهرت الليل من أجلى، يا رب فردوسك الأعلى وسعادة الدارين من أجلها.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، عندما أنظر لكِ يا أمي فإني أنظر إلى أجمل ما خلق الله في الكون.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أنتِ مصباح يضيء الليالي المظلمة وشعاع الأمل حين أنكسر.

رب هب لأمي وكل أم الخير الذي يرضيها وبارك في صحتها.

الحدث الوحيد المتكرر في حياتي الذي لا أتمنى أن يغيره الله مهما طال بي العمر هو النظر في وجهك أمي كل صباح.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي .

الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أنت البحر كله وأنا الموج وسطك، مهما ارتفع موجي راجعلك يا أمي .

يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تهنيك، كل عام وأنت بألف خير يا أمي .

أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أمّي يا بلسم طمس الألم من جميع اضطراباتي .

أمّي يا شمعة الكون، العالم كله يحتفل اليوم، وأنا من بين هالجموع أقول لك كل عام وأنت بخير .

أحلى الأعياد عيدك، وأروع القلوب قلبك، وأنا بجبلك هدية ما تليق لغيرك .

أمّي أنا أحبك و قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولون لك كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أمّي ياقمراً باهراً أنار الدرب من عثراتي .

أمّي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وأنت بخير .

أمّي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك و لو أقدر لأهديتك عمري .

أمّي ما أتخيل حياتي دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني من وجودك، كل عام وأنت بخير .

لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً .

أمّي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة، وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أمّي يا قولاً صادقاً حفر كلماتها على زفراتي .

من غيرك يا أمّي حياتي كئيبة، كل عام وأنت بألف خير سنة بعد سنة .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أمّي يا نسمة طبعت صورتها على قاموس حياتي .

هل تعلمين من هو أجمل شخص في هذا العالم؟ أنتِ يا أمي، فأنتِ معي في كل الأوقات في أوقات نجاحي و أوقات حزني .

حبك يا أمّي هو الوقود الذي يدفعني لأفعل المستحيل في حياتي .

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، أمّي أنتِ البنك الذي نودع بداخله مخاوفنا و أحزاننا.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم، لا أحد في هذه الحياة له تأثير على شخصيتي سواكي يا أمي.

معايدات عن عيد الام 2022

معايدات عن عيد الام 2022، ليس هناك عيد للأم بل الأم هي عيد كل الأيام.

أمي كل عام وأنتي أجمل العطايا.

معايدات عن عيد الام 2022، قصة حياتي باختصار أنا لا شيء دون أمي، كل عام وأمي بخير.

يا أمي... حياتي معك حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك ويا أجمل وردة ولو أقدر أن أهديك عمري سيكون قليل عليكي.

أمي الغالية... أماه يا سر ألحاني ومصدرها ونبع قلبي إذا ما صرت ظمآنا يا نبضة في فؤاد الشعر ما عرفت غدراً ولا عرفت للفضل نكرانا.

معايدات عن عيد الام 2022، أمي نبع الحنان.

معايدات عن عيد الام 2022، أمي قطعة من الجنة.

معايدات عن عيد الام 2022، أمي أنتِ الحياة فوق الحياة لو تدرين.

أمي هي تلك الملاك الجميل التي تزهر تحت قدميها حدائق الجنة.

عبارات رومانسية عن عيد الأم

قوة الأمومة هي أقوي قوانين الطبيعية .

لقد منحنا الله نعم كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحب والمودة والفرح والاهتمام .

أنا فخورة بأنك أمي، تساعديني على النجاح و لا أحد يمكن أن يحل مكانك في هذه الحياة، أحبك كثيراً .

أنتِ الشخص الوحيد القادر على أن يقوم بجميع الأدواربشكل مثالي فأنتِ الأم والابنة والجدة والزوجة، أحبك كثيراً يا أمي .

أمّي لا أتصور حياتي بدونك، فالعمر لا يحلو إلّا بكِ أدعي دوماً أن يحفظكِ الله، كل عام و أنتِ بخير .

أمّي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ .

بعدد ما في السماء من نجوم وكواكب وأقمار، وما تحتويه من عصافير وحمامات وأطيار، أحبك يا من جعلت حياتي مزدهرة بأجمل الأزهار .

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك، بحبك يا أمي .

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العم .

كلام طويل عن عيد الام

عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميزة جداً في حياتي، أحبك دائماً .

لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدمتيه لي في حياتي وكل شيء تفعليه من أجل بقائنا .

أنا لاشيء بدونك فأنتِ من علمتني القراءة والكتابة والمشي والقفز واللعب، العديد والعديد من الأمور شكراً علي كل شيء، أتمنى لكِ عيد أم سعيد.

في هذا اليوم يمكن أن أقدم لكِ الهدايا والزهور ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر مدي حبي لكِ، عيد أم سعيد .

أحبك قليلة جداً هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية .

أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك، ولا توجد هدية بقيمتك .

أمّي أنتِ خيط الأمل الذي ينير لي المستقبل دومتي لي دوماً .

الأم تلك الأم المثالية، رمز المحبة والعطاء، والحب والوفاء، ستبقى مثالية، حنونة، جميلة وعطوفة مهما حطت بنا الأقدار وأودى بنا الإعصار .

أمّي أنتِ نهر العطاء المتجدد الذي لايجف، وستظلين لي رمز الطهارة والنقاء ومنارة الحب والحنان .

هل تعلمين بأنكِ كل شيء بالنسبة لي الأم والأخ والأخت والأب، أحبك كثيراً .

الأم في كل حقلٍ من حقول الحياة، وفي كل بستان كبير من بساتين المحبة والحنان، تسكنها نسائم الأمل، وعبق الحنان يحيط بها، ورائحة عطر العطف تفوح منها، وانبعاثات النور تضيئها، أهديك زهرة الحب والوفاء .

أمّي أنا محظوظ لأن أفضل صفاتي ورثتها عنكي أنتِ يا أميرتي .

أي كلمة حب ووفاء وأي ابتسامة عرفانٍ وجميل، وأي رسالة شوقٍ وإخلاص، أهديها في عيدك أمي .

اجمل ما قيل في عيد الأم

عندما أبكي أعرف دائماً أنكِ من سترسم البسمة علي وجهي، أحبك جدا .

لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لكي كم أنا أحبك .

أمّي أنتِ ملكة هذا المنزل، شكراً على كل شيء قدمتيه لي منذ ولدت، عيد أم سعيد .

في غرفتي أرى وجهكِ الحبيب يُنير ظلمة المكان، يا نبض الروح، يا أحن قلب، يا ترتيلة الصباح وأنشودة السلام .

إلى المرأة الرائعة التي دائماً ما تساعدني على تحقيق أحلامي، عيد أم سعيد .

أمّي يا روحي وحياتي يا بهجة نفسي، كل عام وأنتِ بخير .

أنا فخورة جداً بأنكِ أمّي وأتمني بأن أصبح مثلك في يوم من الأيام، عيد أم سعيد .

قلبك الطيب يا أمّي أبيض بطبعه حنون، ولوأعطوني وخيروني أنتِ بس ولكل يهون .

أمّي أنتِ كل شيء في حياتي، أغلى العمريا أمّي تملكينه .

اللهم أرزقني رضاكِ .

عندنا أخاف ألجأ إليها، وعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحد لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها كل الحب .

اللهم أجعل أمّي سيدة من نساء الجنة .

أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني .

أمّي يا ملاك نقشت صورتها على كلماتي .

في طفولتي علمتني كيف أنطق بالكلام، كيف لي أن لاحبها وهي نورعيوني في الظلام .

أمّي يا أجمل أسم نطقت به في حياتي .

أمي، أحبك مثل ما أنتِ في العطف واللين والقسوة، كل عام وأنتِ بخير يا أمي .

عبارات شكر عن عيد الام 2022

من أجمل عبارات شكر عن عيد الام 2022، شكراً لكِ يا أمي

إلى أغلى وأعز الناس ... سنه مباركة يا تاج الراس

أمي يارب تدومي سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

باقة ورد من بستان قلبي أنثرها بين يديك وأقول لك أحبك يا أمي!

لي أم بدونها ما أسوى.... يا أغلى وأحلى الأمهات!

الليل له آخر، والعمر له آخر ... بس بصراحه حبك لينا ما له آخر بنحبك يا ماما!

عبارات شكر عن عيد الام 2022، مهما كان همّي، ومهما تعبت، فبين حضنك كل شئ يهون

عبارات شكر عن عيد الام 2022، أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك يا رب أقدر على مكافاتك!

أمـي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع . أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم

أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة

أمـي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .

عبارات عن عيد الام مع الصور

رسائل عيد الأم 2022

رجيم عيد الأم 2022‎‎