رجيم عيد الأم 2022‎‎، ما هو هذا الرجيم وما المبدأ الذي اقيم عليه؟ وما هو مدى نجاحه؟ لمعرفة ذلك إليكم التفاصيل في المقال التالي:

عيد الأم يصادفي في 21 آذار، هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، ويحصل في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع، ويحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

بعض السيدات ترغب أحياناً بفقدان عدد من الكيلوغرامات وإنقاص بعد الأوزان الزائدة بشكل سريع حتى يبدين بأناقتهن ورشاقتهن في هذه المناسبة المميزة، ومع اقتراب عيد الأم لابد أنك سيدتي ممن يبحثن عن هذا الأمر أو يشغل بال.

متى موعد عيد الام 2022؟

يصادف عيد الأم يوم الاثنين 21 آذار/2022

رجيم عيد الأم 2022

رجيم عيد الأم 2022 وجبة الإفطار

وجبة الإفطار يجب أن تكون ثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار + مرتديلا "حسب الرغبة" في تناولها ويفضل التقييد والتقليل.

اليوم الأول:

وجبة الغداء:

طبق سلطة خضروات (أي بدون طماطم أو جزر). والسبب وراء ذلك شرحناه مسبقاً وهو أن الطماطم تحتوي على الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، بينما يعمل الجزر علي مد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

اليوم الثاني:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة لكن بدون جلد + علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع:

وجبة الغداء:

ثمرة كيوي أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء + علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

تونة بدون زيت أو مصفاة أو سمك أو جمبري + سلطة + كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس:

وجبة الغداء:

لحم مسلوق + سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخري.

اليوم السابع:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي + طبق سلطة خضروات + كوب لبن.

رجيم عيد الأم 2022 وجبة العشاء:

3 شرائح مرتديلا بقري + كوب لبن.

هذا كان برنامج رجيم في أسبوع قادر علي إنقاص حوالي 7 كيلوجرام حسب الالتزام في إتباع الرجيم ومدي ممارسة الرياضة، لكن يجب عدم إتباع الرجيم لأسبوع آخر دون أخذ راحة بحذر وباستشارة من الطبيب المتابع. لكن على كل حال هذا الرجيم صحي للغاية ولا يؤثر علي الصحة العامة للشخص إذا ما تم الالتزام بالبرنامج كما هو دون تعديل.

نصائح قبل عمل رجيم عيد الأم 2022‎‎

شرب مالا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي.

تجنب المشروبات الغازية حتى الدايت منها، فغالبها تكون منتجات تجارية وتؤثر بالسلب علي الرجيم.

مسموح خلال فترة إتباع الرجيم بتناول الشاي والقهوة والأعشاب لكن بدون إضافة سكر ويمكن استخدام بدائل السكر المعدة للرجيم بشرط تكون موثوق بها ومضمونة ويجب في هذه الخطوة استشارة الطبيب.

يجب التوقف بشكل كامل عن تناول الحلويات بأي كمية خلال الرجيم، ويمكن عند الانتهاء من الرجيم تناول الحلويات المرغوب بها بكميات معقولة.

مسموح بتناول الخيار أو الخس بين الوجبات بشرط تناول نوع واحد ويكون ذلك قبل تناول الوجبة بمدة ساعتين.

تناول الأعشاب المسهلة ومحاربة الإمساك قدر المستطاع.

التعود خلال الرجيم وبعده علي تناول الطعام ببطء فهو الحل الأمثل للشعور بالشبع السريع.

يجب أيضاً أن يكون الزبادي المستخدم في الرجيم موثوق به ويساعد علي الهضم وتحسين عملية شد الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية والتي يمكن التعرف عليها من خلال قسم "تمارين التخسيس"، وبشكل عام يجب زيادة الحركة قدر المستطاع فكل حركة يقوم بها الجسم تحرق سعرات حرارية نحن في غني عنها، غير أنه من خلال هذه الطريقة يمكن تناول أطعمة أكثر.

أسباب ثبات الوزن بالرغم من الرجيم والرياضة

عدم النوم في ساعات الليل لمدة كافية

اتباع نظام غذائي غير مناسب لطبيعة جسمك

المبالغة في تناول الأطعمة المالحة مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

الخوف من تناول الطعام، واستهلاك الأغذية بكميات قليلة جداً.

عدم الالتزام بتناول الوجبات الغذائية في أوقاتها

تخفيض الكمية المستهلكة من الكربوهيدرات والتي تعد مصدراً مهماً للطاقة

التعرض للضغوط النفسية الشديدة

عدم شرب الماء بكميات كافية

الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

تناول أنواع معينة من الأدوية التي تزيد الوزن مثل الكورتيزون

هدايا عيد الأم 2022

رسائل عيد الأم 2022