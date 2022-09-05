فتحت المدرسة أبوابها من جديد لتستقبل العديد من الطلاب المتلهفين للمدرسة ، والمدرسة هي انتقال لمرحلة جديدة من التعلم وتنمية المهارات، والعودة للنشاط والحياة بعد بعد قضاء وقت طويل في العطلة الصيفية ومن الراحة والرفاهية، وفي هذا المقال نرحب بطلاب المدارس مع أجمل عبارات عن العودة للمدارس.

أجمل عبارات عن العودة للمدارس

من أجمل عبارات عن العودة للمدارس عام جديد وإشراقة جديدة وانطلاقة نحو طموح جديد أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم صغاري، أتمنى أن نقضي سوياً عام مليء بالفرح والبهجة والإنجازات الرائعة.

عوداً حميداً بنفوس متوهجة بروح العطاء ونبض التفاؤل، وجميل الأداء وإخلاص النية، نتمنى لكم عاماً دراسياً مليئاً بالإنجازات.

عوداً حميداً وعاماً سعيداً.

هنيئاً لكم بداية العام الدراسي الجديد، نأمل من الله أن يجعله بداية مليئة بالتفاؤل ونحقق طموحاتنا وما رسمناه للمستقبل.

عوداً حميداً وعاماً موفقاً.

يعتبر العام الدراسي الجديد هو الفرصة الجميلة التي تزور القلوب جميعها، فنحرص على تشجيع أبنائنا على اغتنامها، لأنّها المناسبة التي لا يُمكن تكرارها أبدًا بعد أن يفوت قِطار العُمر.

إنّ للعم مكانة لم يمنحها الله تعالى لأي شيء آخر، فقد اختص الله أنبياءه ورُسله بالعلم، وجعلهم معلّمين للناس، لينتفع النّاس بعلمهم ونورهم، فاللهم وفّق أبنائنا لذلك.

إنّها بداية الخير، التي نستشعر معها الأمل بالقادم، فاللهم نسألك مع عودة المدارس حُضوريًا أن تصرف عنّا كلّ مرض، وأن تُبارك لنا في تلك الوجوه الشّابة التي تحمل همّ الوطن والمُواطن.

اللهم بارك لنا في الطّلاب والمعلّمين وجميع العلماء والخريّجين.

عبارات العودة للمدارس للمعلمين

مع بداية العام الدراسة، أتقدم بكل الحب والشكر لأفضل المعلمين والمعلمات.

أتمنى للجميع عام دراسي ملئ بالتفوق والنجاح الباهر.

عام دراسي سعيد.

أهلا بكم في عام دراسي جديد، أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق طول عمركم.

هيا بنا لنرفع شعار العام الدراسي الجديد ولنختار هيا ننطلق نحو التفوق .

معلمتي الفاضلة سوف يزداد عامي الدراسي جمالًا وسوف أكون الأفضل لأنك معلمتي.

عندما تكون البدايات قوة، سوف نحصل على نهاية رائعة، لذلك أدعوكم إلى بداية عام دراسي بكل الهمة والنشاط.

أدعية العودة للمدارس

اللهم إنَّ العام الدّراسي الجَديد قد أقبل علينا، وليسَ لنا إيّاك يا ربّ العرش العظيم، نسألك التّوفيق والسّلامة لأبنائنا، ونعوذ بكَ من الفَشل والتقصير، وضياع الجهد يا ربّ العرش العظيم.

اللهم وفّق أبنائي إلى ما فيه الخير، وارزقهم الإخلاص في القَول والعَمل، وارزقهم التّوفيق في دراستهم لتَحصيل أفضل وأرفع الدّرجات التي يَصلون بها إلى طَاعتك، أنفعهم بالعِلم وأنفع بهم يا ربّ العَرش العَظيم.

يا ربّنا الكريم، نسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تصرف أولادي عن الشتات وقلّة التركيز، وأن ترزقهم الإخلاص في العلم، اللهم وسّع عليهم في العلم، وأنفع أمّتك بهم.

اللهم بكَ أشرقت شمس العام الدراسي الجديد، ومع تلك الإشراقة نسألك التّوفيق والسّداد، وأن تكون عونًا لأبنائي على تلك المسارات، بارك لهم فيها، وارزقهم التّوفيق إلى أحسن الدّرجات العلميّة.

اللهم يا مقسّم الأرزاق، مالًا وأعمارًا وعلمًا نافعًا، نسألك أن تفيض على أبنائنا بالرّزق الطّيب، اللهم وأن تجعلهم من الموفّقين في دينهم ودُنياهم، اللهم بارك لهم في العام الجديد وأصلحهم لما فيه الخير.

اللهم أنتَ مولانا الرَّحيم، نسألك بقدرتك ورحمتك التي رحمت بها كلّ شيء، أن تُبارك لنا في أمور ديننا ودُنيانا، وأن تُوفّق أبناءنا على ما فيه الخير والنّجاح في عامهم الدّراسي الذي بانت تباشيره مؤخّرًا.

عبارات تحفيزية للطلاب والمعلمين

دعاء لطلاب المدارس في اول يوم دراسي