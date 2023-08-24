أجمل قطع مجوهرات تودعي فيها صيف 2023

تتجه المجوهرات في موسم الصيف إلى ناحية جمالية مختلفة تتسم بالبساطة والخفة مع تنوع الأحجار الكريمة الملونة وتضمنها ألوان كما في الملابس الصيفية تماما، فاتحة وزاهية ونابضة بالحياة لتعبر عن تألقك الصيفي بكل أناقة وخفة.

وغالبا ما تستلهم المجوهرات تصاميمها من الطبيعة أو من عروض الأزياء التي تواكب الموضة الرائجة أو الأجواء الموسمية وما يميزها عن باقي المواسم الأخرى فنرى درجات البرتقالي والأحمر الحار مسيطرة على مجوهرات وإكسسوارات الخريف بعكس الصيف.

نرى مجوهرات أكثر رقة ونعومة بألوان الأزرق والأخضر والأصفر بالتدرجات الفاتحة. حيث تميزت مجوهرات صيف 2023 بتصميم مرح وعفوي مع لمسات راقية وأنثوية، بالألوان الزاهية والفاتحة التي تندمج مع الذهب والفضة بشكل أنيق ولافت.

مجوهرات صيف 2023 الملونة التي يمكن تنسيقها مع الإطلالات بشكل أنيق:

قلادة أنثوية من دار هاري وينستون

تتألق زهرة قلادة (Forget Me Not) الجديدة كليا التي تتميز بكونها مرصعة بالياقوت الوردي من العلامة الأميريكية العريقة "هاري وينستون" (Harry Winston)، بكونها مزينة بـستة من أحجار الياقوت الوردي على شكل مربع منتظم تزن ما يقارب من (0.84) قيراط وحجر الماسة واحدة مستديرة لامعة تزن حوالي (0.03) قيراط، مرصعة بالبلاتين اللامع والذهب الأبيض وهي قطعة مثالية يمكنك اعتمادها لكل يوم في الصيف حيث يتلائم اللون الوردي والتفاصيل الألماسية مع أجمل إطلالات الصيف المختلفة.

كما تتوفر صورة أخرى عن قلادة الجمال والأنوثة (Forget Me Not) بنفس التفاصيل من دار "هاري وينستون" ولكن بأحجار الـ"تريون" باللون الأزرق الداكن بدرجة أقرب للون الكحلي، لتناسب إطلالاتك المسائية بكل أناقة.

قلادة من وحي الطفولة من بول موريللي

استوحيت دار مجوهرات "بول موريللي"، تصميم عقد (Wild Child) من امتزاج عالم الطفولة الجامحة والمليئة بالألوان من وحي ذاكرة خيال المصمم مع عالم الطبيعة وعناصره الرائعة والمليئة بالألوان البديعة والمميزة، حيث يتميز التصميم الجديد المرصع بالأحجار الكريمة التي تشكل مع بعضها صورة مطابقة لجمال اللوحات الصيفية بالثمار المختلفة والأزهار وغيرها من صور الصيف الجميلة.

استخدم في تشكيل القلادة الأنيقة كل من : الألماس والياقوت الأصفر والوردي والأرجواني والزبرجد والتسافوريت اللامع مع الذهب الأصفر المشع.

سوار يد راقي من "شوبارد" سيرافقك كل يوم

تقدم دار المجوهرات الفرنسية العريقة سوار يد (HAPPY HEARTS WINGS) من وحي عشاق مدينة باريس الذين يصطفون على مشهد الغروب الرائع من ميدان "بلاس فاندوم" العريق، حيث يتشكل السوار الفاخر من الذهب الوردي المرصع بالألماس على شكل فراشة من توقيع دار المجوهرات التي تخاطب الرومانسية في جميع تصاميمها دائما.

عالم البحار يلهم فان كليف آند آربلز

أبدعت علامة المجوهرات العريقة التي تتميز بتصاميمها التي تحاكي جمال كل فصل من الفصول الاربعة، فان "كليف آند آربلز" (Van Cleef& Arpels) تصميم بروش (Lucky Summer Boat clip) على شكل مركب شراعية تجوب في البحر خلال الصيف بتصميم أنيق جمع في تفاصيله دقة متناهية من العمل الفني بخيار أنيق من الذهب الأصفر عيار 18 والمرصع باللازورد وعرق اللؤلؤ المطلي باللون الذهبي الفاخر. ونسقي هذا البروش الراقي مع جاكيت باللون الكحلي أو الأبيض لإطلالة صيفية راقية من وحي البحارة.

