يحرص المسلم أن يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، ومن أجمل أذكار الصباح التي يجب على العبد أن يرددها، ما يأتي:

أجمل ما تبدأ به يومك

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات

الحمدلله الذي عافاني فى جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.

رَبِّ اغْفرْ لي.

من أجمل ما تبدأ به يومك الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور.

الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره.

لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، سُـبْحانَ اللهِ، والحمْـدُ لله ، ولا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلا حَولَ وَلا قوّة إلاّ باللّهِ العليّ العظيم.

يارب توكلت عليك.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

يا رب أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه.

اللهم إنى استودعتك نفسي وعائلتي وأهلي وأحبتي فاحفظهم لي حفظا يليق بعظمتك.

خير ما تبدأ به يومك تويتر

يا مالك الملك وكّلتك أمري واستودعتك همّي فبشّرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي.

اللهم اني فوضت لك امري كله نعم المولى ونعم النصير.

أجمل أدعية الصباح

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أعوذ بك مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وعلى كَلِمةِ الإخلاصِ، وعلى دينِ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى مِلَّةِ أبينا إبراهيمَ حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.

قراءة آية الكرسي: "اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

قراءة سورة الإخلاص: "قُلْ هو لله أَحَدٌ* للَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَد". "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ". "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ والناس".

اللَّهمَّ ما أصبَح بي مِن نعمةٍ أو بأحَدٍ مِن خَلْقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ فلَكَ الحمدُ ولكَ الشُّكر.

اللَّهمَّ بِكَ أصبحنا وبِكَ أمسينا وبِكَ نحيا وبِكَ نموتُ وإليْكَ المصيرُ.

دعاء الصباح للاحباب

اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقاً كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيداً، ويومهم سعيداً، وعمرهم مديداً يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله.

اللهم صبح أحبابي بما يسرهم وكف عنهم ما يضرهم ويسر لهم أمورهم وأجمعنا في جنتك.

صباح معطر بذكر الله، مبعوث لأحلى خلق الله، ينور دربكم ويبارك يومكم بإذن الله.

اللهم يا رب لا تحرم أحبتي من متع الدنيا ولا نعيم الجنة وأرزقهم من حيث لا يحتسب.

اللهم يا رب أبعد عن أحبابي أذى الدنيا، وحيرة النفس، وحزن الليل، وبكاء القلب، وموت الضمير، وسوء الخاتمة، اللهم ارزقهم إجابة الدعاء، وصلاح الحال والأهل والمال والأبناء، وحسن الأعمال، وبركة العطاء، اللهم اكتب لهم محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب.

اللهم في هذا الصباح أن يرزق أحبابي فرحة ما بعدها حزن وسعادة ما بعدها حاجة، وأن يحقق أمانيكم وأن يجعل القرآن الكريم نوركم وهُداكم.

اسعد الله صباحكم بكل خير، وأسعد الله أوقاتكم يا أحبتي في الله.

يا رب لا تجعل لأحبتي حاجة إلا قضيتها له، ولا تجعل لهم حاجة عند غيرك ولا تسلط عليهم من لا يخافك.

اللهم يا رب يا مجيب الدعوات لا ترد لأحبتي دعوة هذا الصباح.

اسأل الله لك في هذا الصباح أن ينور قلبكم بالقرآن ويجعله شاهدًا عليك يوم الحساب.

اللهم صبح أحبتي بما يسره وكف عنهم ما يضرهم واجعل السعادة رفيق دربهم.

اسأل الله لك البركة في يومك والتوفيق في حياتك والرضا بما قسمه الله لك.

يا مجيب الدعوات استجب دعوات قلبي لأحبابي وأحبتي بالحياة وارزقني وإياهم جنتك دون سابق عذاب

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

دعاء الصباح مكتوب بخط كبير

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي ، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ.

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

أدعية الصباح مستجابة

اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه ، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك ، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي امرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـ ارزقها الثبات والراحة.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.

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