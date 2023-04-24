والصبح إذا تنفس، قوله تعالى: والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهاراً واضحاً، ويقال للنهار إذا زاد :تنفس، وكذلك الموج إذا نضح الماء، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف، وقيل : إذا تنفس أي انشق وانفلق: ومنه تنفست القوس أي تصدعت .

والصبح إذا تنفس... أدعية ورسائل الصباح

يا من قلت "والصبح إذا تنفس" اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيراً نعلمه ورزقاً نكتسبه، وبشرى نسع بها.

والصبح اذا تنفس، اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلوة الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية، صباح العفو والعافية

والصبح إذا تنفس، إنه نبض الروح وإشراقة الأمل، إذا تنفس الصبح، فقد بدأ سباق الحياة، صباح الخير.

يا رب في هذا الصباح اشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك.

تغريدات والصبح اذا تنفس

اللهُم بشرّنا بالذي ننتظرهُ منك وبلغنا المُتسع واليُسر في كُل أمورنا.

﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ اللهم اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيراً نعلمه، ورزقاً نكتسبه ، و بشارة نسعد بها

يوم جميل وصباح أجمل كجمال قلوبكم النابضه مع إشراقة شمس الصباح تطيب لنا بالحب والخير

اللهُم بشرّنا بالذي ننتظرهُ منك وبلغنا المُتسع واليُسر في كُل أمورنا.

أسأل الله أن ينظُر إليكم نظرة رضا فتطيب بها أوجاعكم وكأنها لم تكُن .

الحيـاة مليئة باللحظات الجميلة وهذه اللحظات لا تعني أين تكون..ولكنها تعني مع من تكون فليست الأماكن من تجعل حياتنا جميلة ولكنها رفقة القلوب الطيبة.

لا تدري لعل الله بحكمته قدر لك التعثر لتختار طريقا اخر خبئت فيه سعادتك.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.

اللهُم اجعل الجنة دار اللقاء بيننا، وبين أمواتنا.

يا من لا تُغلَقُ أبوابه ولا تُحجَبُ عنَّا رحماتُه هب لنا من الأفضال واسعها ومن كلِّ بُشرى عاجلها.

تفسير وَالصُّبْحِ إذا تنفس

تفسير وَالصُّبْحِ إذا تنفس، قوله تعالى: والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا واضحاً، يقال للنهار إذا زاد: تنفس، وكذلك الموج إذا نضح الماء، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف، وقيل: إذا تنفس أي انشق وانفلق، ومنه تنفست القوس أي تصدعت.

والصبح إذا تنفس اللهم اجعل هذا الصباح

يا رب إجعل أيامنا المقبلة حصاداً لدعوات زرعناها، وبشائر متتابعة انتظرناها، ونعيماً لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع ، و سعة لا يضيق لنا بها صدراً، ولا يضيق لنا بها رزقاً ولا عيشاً "

صباح الخير.. اللهم اجعل هذا الصباح صباحُ خيرٍ لا يضيقُ لنا فيه صدر ولا يخيبُ لنا فيهِ أمر.

صباح الخير... يا من لا تُغلَقُ أبوابه ولا تُحجَبُ عنَّا رحماتُه هب لنا من الأفضال واسعها ومن كلِّ بُشرى عاجلها

اللهُم درباً لا تضيق به الحياة وقلباً لا يزول منهُ الامل، يارب إزرع في قلبي راحة دائمة وأمل لا يخيب يارب.

يارب اجعل في وجهي دائماً بهجة الروح.

اللهُم أيامًا تسرنا وعافية تدوم وخيرًا لا ينقطع.

اللهم اجعلنا في عنايتك، اللهم اجعلنا في حفظك وأمنك وأمانك اللهم آمين.

وَالصُّبْحِ إذا تنفس في أي سورة؟

وَالصُّبْحِ إذا تنفس في سورة سورة التكوير - الآية 18.

والصبح إذا تنفس خواطر

اللهم يا من قلت : ﴿ وَالصبح إذا تنفس ﴾ أكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيراً نعلمه ورزقاً نكتسي به وبشارةً نسعد بها.

اللهم إني أعوذ بك من أن أفقد شغفي، ومصادر بهجتي، وحبي للحياة، أعوذ بك من درب أسير فيه بلا جدوى، ومن حلم أتعلق به ليس لي، ومن زرع أتعب اللهم قرّب لقلبي كل ما هو خيرٌ لي.

صباح الخير لمن صافح الصباح حبا وعشقا ولمن سلك طريق التفاؤل درباً.

يكون الصباح جميلاً ومشرقاً بإشراقة الشمس الجميلة، تماماً كما يستيقظ الكون على أشعة الشمس الجميلة في يوم مشرق. تشرق الشمس في السماء مع ابتسامتها الدافئة، تتمنى لك صباحاً رائعاً مميزاً… صباح الدفيء.

نقضي أيامنا في انتظار الطريق المثالي ليظهر أمامنا، ولكن ما نسيناه هو أن الطرق تصنع عن طريق المشي وليس الانتظار… صباح الخير أحبتي.

والصبح إذا تنفس خواطر، من السهل أن تعيش ومن السهل أيضاً أن تحب وأن تبتسم، ومن السهل أيضاً أن أقول لكم أحبتي صباح السعادة.

أجمل ما في هذا الصباح عندما تعلم بأن هناك من ينتظر استيقاظك.

دعاء التوفيق والنجاح في الحياة والدراسة

دعاء الحظ الجميل