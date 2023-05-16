يحتفل الشعب الأردني في 25 من شهر مايو/أيار، بـ عيد الاستقلال الأردني، حيث تزين الشوارع بالأعلام في كافة الشوارع الأردنية وتطلق الألعاب النارية، وفيما يلي نقدم لكم أجمل ما قيل عن الأردن في عيد الاستقلال الأردني لمحبي المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها.

أجمل ما قيل عن الأردن في عيد الاستقلال الأردني

وطني الغالي الأردن دام عزك وارتفع شأنك وعلا مقامك بين العالمين.

ليس هناك ما هو أغلى من الأردن، فحفنة واحدة من ترابه تساوي كنوز العالم أجمع.

الأردن أولاً، عزة نفس وعزة أهلي وإخواني.

قوموا نشامى الأردن، نبني أمجاد الوطن ونعلي بالسمـا للوطن بـنيـاني.

الفقر في أرض الوطن غنى، والغنى بعيدًا عنه فقر، فالغربة ثمن لا يعرفه سوى من ترك الوطن الأردن.

دمتي غالية ودمتي الحامية للجميع يا بلادي الأردن.

قد يغادر جسدي الوطن، لكن روحي تظل أسيرة في أرض الأردن لا تتحرر إلا بالعودة إليه.

أحب أن استكشف العالم وأرى الكثير من البلدان، لكن يظل وطني الأردن أجملها وأغلاها على قلبي.

قالوا الأردن أولاً، أعدها للبشر من المعاني.

قالها قلبي من الهوى ونطق بها لساني.

أكرم أخاك واكرمني، فبلادنا كريمة بلادنا هي الأردن العظيمة، احب بلادي كثيراً لأنها منبع الحب.

الغريب لا يشعر بالغربة إلا عندما يبتعد عن وطنه، الغريب غريب الوطن فقط. الأردن هي المآمن الذي نعيش فيه جميعاً، هي التي تضمن لنا عيشاً هنيئاً، تلك القبلة التي أمامي التي قام القدر برسمها لي، هي دولتي ووطني العزيز الأردن لن اتركه أبداً.

كلمات في حب الوطن الأردن

وطني الأردن الغالي أرضي وأرض آبائي وأجدادي، لا تفريط بك يا وطني العزيز.

الأردن هو صفحات قمنا بكتابتها، وحفظها التاريخ لنا ولن نبتعد عنها ما دمنا نحيا.

الأردن هي شجرة البلوط التي نقوم بالاستقلال من خلالها، نحبها كثيراً وجعلها روحاً لنا.

الأردن الغالي بسمتي على شفاه الأرض، هي مدرسة تُعلمنا المزيد من العلوم والصمود والأخوة، الأردن هي أم الجميع.

من أجمل كلمات في حب الوطن الأردن وطني أنت هو الحضن الدافئ الذي أشمّ فيه رائحة أمي وأشعر به بأمان أبي.

وطني من لي بغيِرك عشقاً فأعشقهُ، ولمن أتغنى ومن لي بغيرك شوقًأ وأشتاقُ لهُ.

وطني أيها الحبُ الخالد من لي بغيرك وطناً، أبالصحاري أم البحارِ، أبالجبال أم السهولِ، أبالهضابِ أم الوديانِ فأحلُمُ بهِ شمالٌ وجنوبٌ، شرقاً وغرباً ستبقى الحب الأبدي.

ليس هناك شيء في الدنيا أعذب من أرض الوطن. أنا مغرم جداً ببلادي، ولكنني لا أبغض أي أمة أخرى. أحبكِ بلادي وأرى ترابك تبرا، أيا أمَّ روحي التي علمتني كيف أعيش حراً.

سوف لن يهدأ العالم حتى ينفذ حب الوطن من نفوس البشر. لم أكن أعرف أن للذاكرة عطراً أيضاً، هو عطر الوطن.

ليس هنالك ما هو أعذب من أرض الوطن كم هو الوطن عزيز على قلوب الشرفاء.

وطني أنت تعيش بي كما يسكن قلبي الضلوع، وقت الشدائد حِماك نحن ولك دروع.

أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبهُ، وأنت فقط من نحبُ.

عندما تشرب من ماء الوطن وتغيب عنه، فسوف تعيش على أمل تذوق ھذه الماء مرة أخرى.

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