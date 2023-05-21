أجمل وأبرز حيل الماكياج رصدناها لك من مهرجان كان السينمائي

ارتكز مكياج النجمات في مهرجان كان السينمائي عام 2023 حتى اليوم الرابع على المظهر الطبيعي والبساطة في إبراز جمال الوجه وتفاصيله.

وتميزت الإطلالات الجمالية للنجمات بتفاصيل دقيقة حول الأعين وخطوط نظيفة ورفيعة لإبراز وتحريك مواضع الضوء في الوجه بأنامل أفضل خبراء التجميل بالعالم من بات ماكاجراث التي رافقت العديد من النجمات فأضفت بريق أناملها على وجوه كل من سارة سامبايو وأوما ثورمان خلال أيام المهرجان الأولى.

أجمل حيل المكياج لصيف 2023 من مهرجان كان

رسم الآيلاينر عند الزاوية الخارجية للعين لعيون أوسع وأكثر حدة

اعتمدت كل من العارضة البريطانية الأيقونية نايومي كوبل والممثلة روار هاراير أسلوب الآيلاينر الطرفي لعيون جذابة وأكثر اتساع وحدة، فبحسب ما يبدو جليا موضة عيون القطة هي الأبرز هذا الصيف وتطبيق الآيلاينر على الأطراف الخارجية للعين مع سحبها للأعلى سيعطي الشكل المثالي والجريئ المطلوب.

وأيضا لعب اللون النيود ودرجات البني دورا هاما في ماكياج أكثر هدوء وأنوثة من أنامل البريطانية تشارلوت تيلبوري التي طبقت ماكياج كل من لورا ونايومي ونجوم آخرين بأساليب تليق بكل وجه منهم.

حيل الماكياج النيود مع الشفاه الطبيعية اللامعة على طريقة رومي ستريد

لطالما عرفت عارضة الأزياء الجميلة بحضورها اللافت بماكياج قوي والظلال الغامقة من البني والأحمر والوردي بتدرجاته المختلفة لكن اختارت لهذا العام الأسلوب التريندي خلال الصيف الذي يعتبر من أساليب فتاة الفانيليا الذي اجتاح تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ابتكرت خبيرة التجميل ماندي أبيغايل اطلالة مثالية لوجه رومي من تدرجات النيود الناعمة، ظلال عيون من درجات لون الخوخ الفاتح مع لمسة من البيج النيود للون ساحر وخلاب. وكريم أساس خفيف الملمس وغير لامع مع أحمر وجنتين باللون الأفتح على الإطلاق (للحفاظ على أكبر درجة من البشرة الطبيعية). مختتمة الإطلالة بأحمر شفاه لامع نرشح لك من ديور أحمر شفاه ديور أدكت (Dior Addict )

هل سينقل احمر الشفاه القوي مستوى الإطلالة الى الخارق؟

بالطبع! فإذا وقعتِ في فخ الإطلالة المملة من قبل فسيكون أحمر الشفاه الداكن هو المنقذ الوحيد، ولا سيما لصاحبات البشرة البيضاء فتأسيس ماكياج قوي للبشرة البيضاء هو الأصعب ففي بعض المكونات أسرار خفية أحدها الروج الأحمر القوي.

عنصر ينقل شكل الإطلالة العام الى الجريء والمغامر ويعبر عن شخصية أكثر نضوجا وحدة. اعتمدت آيرس لو اطلالة كلاسيكية بسيطة مع لوحة خلفية من شعر ولون بشرة فاتحين لكن اختارت الذهاب إلى خيار الروج الأحمر الداكن من شانيل لإضفاء قوة وجرأة الى الجو العام للإطلالة.