تيموثي شالاميه يحتضن جذوره الفرنسية كوجه شانيل الجديد

منذ بدايات دخوله عالم الموضة، كان تيموثي شالاميه بمثابة مصدر وينبوع الالهام للكثير من المصممين ودور الأزياء مثل آيدر أكيرمان ودار الأزياء الأيطالية العريقة برادا.

وكان تمثيله لأحد أشهر عطور دار أزياء شانيل العريقة مسألة وقت لا أكثر قبل أن تطرق الدار باب الممثل الشاب. جرأته غير المسبوقة وشعبيته الكبيرة بين شبان اليوم ممهدة له الطريق بأن يحقق نجاحات واسعة في عالم الشهرة والموضة والفن فهو نشيط الظهور في جميع المناسبات التي تخص دور الأزياء المختلفة وظهر على أشهر أغلفة المجلا العالمية عدة مرات. وقام بالعديد من التعاونات الناجحة بينه وبين مصممين مختلفين مثل جان بول جوتييه.

تعاون تيموثيه شالاميه وشانيل

أعرب الشاب عن رغبته في تمثيل الدار الأيقونية بكل فخر قائلا: انها دار شانيل بكل بساطة، لقد بدأ حبي لهذه الدار منذ أن أهدتني جدتي الفرنسية عطر بوي شانيل، وأهدت أختي كذلك عطر الرقم خمسة (Chanel N5) قبل أكثر من خمسة عشر عاما في نيويورك حتى أني أتذكر حقيبة شانيل الصغيرة التي كانت جدتي الأنيقة ترتديها. انها حقا دار أيقونية وذات ابتكارات خالدة لا يهزمها الزمن.

ماذا يمثل عطر بلو دي شانيل اليوم؟

عطر بلو دو شانيل بلا شك أحد أكثر شيفرات دار شانيل نجاحا على مر التاريخ بتركيبته البسيطة الخالية من التعقيدات ورائحته المنعشة والعصرية التي تلائم رجل اليوم ومتطلباته، بل أن اصداراته الثلاث من ماء التواليت (Eau De Toilette) وماء البيرفيوم (Eau De Parfum) والخلاصة المركز للعطر بارفام (Parfum)، لبت مطالب الرجل بخيارات واسعة من العطور الجميلة المناسبة لكل وقت وفصل ومناسبة. انه عطر الرجل الناضج والأنيق بلا شك.

تجربة تصوير الحملة الاعلانية مع ماريو سورينتي

تجربة العمل مع ماريو أشبه بالحلم، فمنذ أكثر من عشرة أعوام لفت انتباهي أعماله ومعارضه التي كان يقيمها فكان العمل مع المصور الأيقوني تجربة لا تنسى وسعيد جدا بكوني الوجه العلاني لهذه العلامة العريقة وخط بلو دو شانيل المذهل.