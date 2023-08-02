زارا تطرح مجموعة فساتين صيفية مناسبة لموجة الحر العنيفة

إن التصميم والقماش المستعملين في قطع الملابس بمثابة عاملينن أساسيين في إختياراتك للأزياء الصيفية المتنوعة، وضمن الأجواء الحارة والملتهبة التي نواجهها في مختلف دول العالم، سنقدم لكِ بعض المساعدة، لتتمكني من إختيار الأنسب لك من تصاميم مميزة ومتنوعة، وقصات مختلفة من الفساتين الكاجوال، التي يمكنك إعتمادها سريعا في النهار، دون الشعور بالإنزعاج من موجة الحر التي تزداد وطأتها يوما بعد يوم حيث تعد من أكبر وأقصى موجات الحر التي شهدتها المنطقة منذ زمن.

وإعتماد أزياء في هذا الطقس المضني والمزعج، قد يكون أمراً صعبا ومعقدا بعض الشيء، لذا اليوم في هذا النص خصصنا لكِ بعض من التصاميم التي تناسب هذا الطقس، وفي نفس الوقت تمنحك لوك مميّز، عصري وعلى الموضة. قومي معنا بجولة سريعة وتعرفي على أبرز هذه التصاميم المميزة.

الفساتين القصيرة والواسعة....خيارك الأمثل لهذا الصيف

تتميز الفساتين القصيرة بأنها من القطع الصيفية التي يمكنك إعتمادها بكثرة خلال فصل الصيف وبستايلات مختلفة، وتختلف بين القصة الواسعة والأقمشة المنعشة والألوان المختلفة.

يعد هذا الخيار من أكثر الخيارات رقيا، فبتصميمه المنعش، يناسب هذا الطقس كثيرا وخصوصا إذا كنتي من محبي الفساتين القصيرة، فاعتمدي هذه الفساتين بألوان صيفية منعشة، وقصات واسعة فضفاضة، وأقمشة هدلة وناعمة وهفهافة، للوك صيفي خفيف.

هنا نستعرض قطعة لافتة من زارا. بقصة ولون صيفيين ومنعشين، حيث يمكنك أن تختاري منها لوك صيفي مناسب ولافت.

كما يتوفر هذا الفستان بالقصة المميزة أيضا باللون الأرجواني الفاقع وبسعر 25 دينار أردني.

الفساتين بالطول الـ"ميدي" خيارك الراقي والملائم لحرارة الصيف من زارا

ومن الفساتين أيضا التي يمكنك تنسيقها في النهار، الفساتين الميدي اليومية بألوان وقصات مختلفة ومتعددة، بتصاميمها المميزة والبسيطة.

وإذا كنت من محبي التصاميم الكلاسيكية واختاري الفساتين الميدي لأنها الأقرب إلى ذوقك الذي يصعب إرضائه بتصاميم الصيف التي تمتاز بالجرأة الزائدة والألوان المفرطة، ونسقيها بأسلوب كاجوال عصري وإختاري القماش المريح والقصة التي تناسبك أكثر، وإعتمديها دون تردد.

هنا نستعرض إطلالة لافتة من زارا أيضا، بفستان ميدي لافت باللون الرمادي أو البترولي، بتفاصيل أزرار راقية تزيد من رصانة الفستان، ويتوفر الفستان بسعر 25 دينار.

كما يمكنك اعتماد مثل هذا الفستان باللون الـ"بيج" الراقي والأنيق والذي سيتوافق مع معظم إطلالاتك والإكسسوارات التي تمتلكينها خلال فترة النهار. بسعر 49 دينار أردني.





