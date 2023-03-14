البوابة - يصادف عيد الأم مع بداية فصل الربيع، حيث يكون الجو لطيف مشمش وأكثر هدوءًا وبعيدًا عن الضجيج، ويمكن تقديم هدية مميزة في هذا العام للأمهات وهي عطلة رائعة في أجمل الوجهات السياحية التي تضفي الاسترخاء والسعادة وتقدم متطلبات المرأة مثل الاستجمام والتسوق وسهرة طربية مميزة وأكلات لذيذة وغريبة، وفي ما يلي مجموعة من أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023:

أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023

العقبة الأردن

من أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023، العقبة هي مدينة أردنية تقع على خليج العقبة في البحر الأحمر، وتتضمن بعض الآثار والمتاحف، وتشتهر مُنتجعاتها الشاطئية بتوفير الكثير من الأنشطة المائية والرياضات، مثل رياضة ركوب الأمواج، وتعد مدينة العقبة هي المدينة الوجهة الأولى والأهم لمُحبي رياضة الغوص والغطس.

شرم الشيخ

شرم الشيخ من أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023 التي تُعرف بفنادقها ومُنتجعاتها الرائعة التي تتنوّع لتُرضى أذواق جميع السُيّاح، وتُعتبر شرم الشيخ من أشهر وأجمل المُنتجعات السياحة في مصر وهي مناسبة أيضاً لرياضة الغطس والغوص ومختلف الرياضات المائية الأُخرى.

أنطاليا

السياحة في أنطاليا من افضل الوجهات السياحية المناسبة لعيد الأم، فهي خامس أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السُكّان، تقع في جنوب غرب تركيا، وتعد وجهة رائعة جداً يعشقها الكثيرون لما تزخر به من بيئة ثقافية رائعة ووجهات سياحية متنوّعة تشمل الأماكن الطبيعية الساحرة وأيضاً الحدائق الرائعة والأماكن الترفيهية المتنوّعة والشواطئ الخلابة للاسترخاء والراحة.

توسكانا

توسكانا ومناسبة للسفر إليها في عيد الأم، كونها دافئة، فهي تعتبر من أجمل الروائع الإيطالية ويحلم بزيارتها الجميع، للاستمتاع بالطبيعة والغناء والتقاليد الإيطالية وبالإضافة للغذاء، لذك اجعل توسكانا من الوجهات السياحية المناسبة في عيد الأم.

مراكش

مراكش من الوجهات السياحية الحارة في فصل الصيف، لا يمكن الإستمتاع بالتسوق في أسواقها والتجول بين شوارع إلا في شهر آذار، لذلك تعتبر من أجمل الوجهات السياحية المناسبة في عيد الأم بين والأبراج والمدرجات.

كمبوديا

كمبوديا من أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023، ويمكن الاستمتاع بمهرجان المياه الذي يقام في كل عام، ففيه تتم المهرجان الألعاب النارية والاحتفالات التي تستمر3 ليال بشكل متواصل، وتقدم قرية أنغكور مهرجاناً مماثلاً، بينما في حين أن قرية لاوس تقيم حدث مائي آخر يضم سباق القوارب الملونة.

شرق أفريقيا

شرق أفريقيا هي واحدة من المعالم السياحية الأكثر متعة وإثارة، وتضم طبيعة خلابة جميلة تحتضن الكثير من أنواع الحيوانات، ويمكن في هذا المكان الرائع مشاهدة هجرة الحيوانات البرية الكبرى من متنزه سيرينجيتي بتنزانيا إلى ماساي مارا في كينيا.

سانتوريني

سانتوريني من أجمل وجهات سياحية ينصح بزيارتها في عيد الأم 2023، يخيم فيه الهدوء، والجو رائع ممزوج ببرودة في الطقس ومنظر ساحر لغروب الشمس مما يجعل من سانتوريني مكان سياحي لا ينازعه أحد في جماله وسحره أي مكان آخر.

غرب السويد

غرب السويد من الوجهات السياحية التي يبدأ في شهر آذار من السنة فرصة رائعة لتذوق الأسماك الطازجة.