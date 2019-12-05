أجمل 5 شلالات في العالم.. قد ترغب بزيارتها!

تُعتبر الشلالات من بين أروع عجائب الطبيعة وأجملها إليك أجمل 5 شلالات في العالم قد نودّين زيارتها:





شلالات فيكتوريا

تقع شلالات فيكتوريا على نهر زامبيزي، رابع أكبر نهر في أفريقيا، الذي يجتاز الحدود بين زامبيا وزيمبابوي. وهي من أعظم مناطق الجذب في أفريقيا، وبين الشلَّالات الأكثر إثارةً في العالم. شلالات فيكتوريا هي الوحيدة في العالم الذي يبلغ طولها أكثر من كيلومتر، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر.

يمكن سماع ضجيج شلالات فيكتوريا من مسافة 40 كيلومترًا، في حين أنَّ تجميع الماء والضباب يصل ارتفاعه إلى أكثر من 400 متر، ويمكن رؤيته من مسافة 50 كيلومترًا.



شلالات أنجيل

تقع شلالات أنجيل في Canaima National Park، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بفنزويلا. إنَّه الشلّال الأكثر ارتفاعًا في العالم، وهو يمتد من Auyantepui إلى ما يُعرف باسم "وادي الشيطان". ويطلق السكَّان الأصليون على الشلال اسم Kerepakupai-mer، لكنَّ اسمه الشائع هو "أنجيل" على اسم Jimmy Angel. وهذا الأخير طيّار أمريكي اكتشفه في سنة 1937. قبل أن تصل المياه إلى أيّ مكان بالقرب من الأرض، هي تذوب بواسطة الرياح القويَّة لتتحوَّل إلى ضباب.



شلالات إغوازو



هي من أكثر المعالم الجذَّابة في الكوكب؛ هناك أكثر من 270 مستوى لسقوط الماء، مع ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا، وذلك في منطقة تنتشر فيها المنحدرات والجزر الصغيرة على هيئة نصف قمر. تقع الشلالات بين البرازيل والأرجنتين، في مساحة كبيرة من الحديقة الوطنيَّة، ومعظم مساحة هذه الأخيرة عبارة عن غابات مطيرة تعجُّ بالنباتات والحيوانات الفريدة. يمكن الوصول إلى النقطة الأقرب بسهولة من جانبي الحدود الأرجنتينية البرازيلية، وكذلك من باراغواي القريبة.



شلالات يوسمايت

تقع شلالات يوسمايت، في واحدة من أجمل المتنزَّهات الوطنيَّة بالولايات المتحدة الأمريكيَّة، وهي الأكثر طولًا في أمريكا الشماليَّة، وخامس أعلى شلالات في العالم. في الواقع، هي تتألَّف من ثلاثة شلالات منفصلة، ويبلغ إجمالي قطرها 739 مترًا. وعادة في مايو أو يونيو، يمكن سماع هدير السقوط في أجزاء كثيرة من الجزء الشرقي من وادي يوسمايت.



شلال ويبينغ

سلسلة من الشلالات الرعديَّة تقطع الخطوط الحادة في جبل ويالي، الذي يبلغ ارتفاعه 1544 مترًا في جزيرة كاواي، بهاواي، لتشكيل ما يُعرف باسم "جدار البكاء". تعدّ Waialeale ثاني أكثر بقعة مطرًا على وجه الأرض، حيث تتلقَّى حوالى 450 بوصة من الأمطار، سنويًّا. في الواقع ، فإنّ قمة البركان القديمة لا تتعرَّض إلَّا للغيوم خلال 20 يومًا من كل عام. إنّ الرحلة إلى فوهة البركان بواسطة heli، ومراقبة شلال ويبينغ، هي تجربة مثالية.

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