البوابة - من ساو باولو إلى سويسرا إلى سيرينغيتي ، إليك أفضل الأماكن للسفر في الصيف . استمتع بالمناظر الطبيعية، الأكلات التقليدية، والكثير من الأنشطة الصيفية الممتعة.

أجمل 6 أماكن حول العالم يجب زيارتها في الصيف

1. أومبريا ، إيطاليا



بشكل عام ، تعد توسكانا المكان المثالي لاستكشاف مراكز المدن الشهيرة، في حين أن أومبريا مثالية للاستمتاع بالتجربة الإيطالية. صحيح أن توسكانا بها أيضًا مدن صغيرة تشعر بأنها أقل "اكتشافًا" ، لكن أومبريا لديها المزيد ، ومن الأسهل عمومًا الهروب من الحشود في المنطقة المعروفة باسم "القلب الأخضر" لإيطاليا.

أفضل الأوقات لزيارة توسكانا وأومبريا هي في الربيع والخريف. ابتداءً من أواخر شهر مايو ، ينتعش اندفاع السياح في الصيف حقًا ، ومن يوليو إلى منتصف سبتمبر ، تعج البلاد بالزوار. أغسطس هو أسوأ شهر للزيارة.

2. ساو باولو، البرازيل



ساو باولو مدينة صاخبة بها الكثير من الأماكن لاستكشافها ، من الحدائق الرائعة والهندسة المعمارية إلى متاحف كرة القدم والفعاليات الثقافية. لا تفوت زيارة متحف باوليستا (المعروف أيضًا لدى السكان المحليين باسم متحف إيبيرانجا) ، والذي أعيد افتتاحه في سبتمبر 2022 بعد تجديد بقيمة 40 مليون دولار.

تقع البرازيل في نصف الكرة الجنوبي ، لذلك يسقط شهر يوليو خلال فصل الشتاء عندما يكون الطقس مثاليًا (هناك القليل من الأمطار وتتراوح درجة الحرارة من منتصف الخمسينيات إلى السبعينيات المنخفضة).

3. هفار ، كرواتيا



هفار هي أكثر الجزر المشمسة في كرواتيا ، وتتميز بشوارعها التاريخية المرصوفة بالحصى ، والشواطئ الجميلة ، وحقول الخزامى ، ومزارع الكروم ، وأكثر من 100 طريق لركوب الدراجات وستة مواقع تراثية لليونسكو. يُعد شهر يوليو وقتًا مثاليًا للزيارة ، حيث ترتفع درجة حرارة الجزيرة في الصيف وتحتفل بمهرجان لافندر السنوي (الذي يمتد من 14 إلى 15 يوليو من هذا العام في فيلو غرابلي). هناك ، يمكنك تخزين زيوت اللافندر النقية والمأكولات الشهية والنبيذ المحلي والفنون والحرف اليدوية. أثناء وجودك هناك ، لا تفوت فرصة زيارة متحف زراعة الكروم الجديد الذي يعكس ثقافة النبيذ القوية في هفار وتاريخها الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

4. تنزانيا ، أفريقيا



يعتبر شهر يوليو شهرًا رائعًا لزيارة حديقة Serengeti الوطنية في تنزانيا ، حيث يجلب موسم الجفاف (الذي يمتد من يونيو إلى أكتوبر) الحيوانات العطشى إلى الأنهار وحفر الري للشرب. خلال هذا الوقت ، يكون The Great Migration في أوج نشاطه ، لذلك من المحتمل أن ترى الكثير من الألعاب وحتى عبور نهر شهير. ناهيك عن أن الطقس مثالي تمامًا مع القليل من الأمطار ودرجات حرارة معتدلة في السبعينيات خلال النهار وأمسيات باردة.

5. بانف ، كندا



الصيف هو وقت مذهل لزيارة جبال روكي الكندية ، حيث يذوب الثلج (في الغالب) وكل شيء مزدهر بالكامل. الأيام الصافية والباردة مع سطوع الشمس لمدة تصل إلى 16 ساعة تجعل من بانف مكانًا مثاليًا للاستكشاف في الهواء الطلق. انطلق في المسارات في منتزه بانف الوطني للاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة ومشاهدة الحياة البرية ، ثم توجه إلى الينابيع الساخنة الطبيعية للاسترخاء بعد يوم طويل.

6. زيورخ ، سويسرا



على الرغم من أن زيورخ مكان رائع للزيارة في أي وقت من العام ، إلا أنها تنبض بالحياة خلال الأشهر الأكثر دفئًا مع عدد كبير من المهرجانات والأحداث المثيرة والأحداث الخارجية. Züri Fäscht (7-9 يوليو من هذا العام) هو مهرجان ضخم في الهواء الطلق مع الطعام المحلي والألعاب النارية والموسيقى الحية يقام على طول نهر Limmat الخلاب. طوال الصيف ، يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بـ "دور السينما في الهواء الطلق" في جميع أنحاء المدينة ومشاهدة الأفلام الشهيرة تحت النجوم.

المصدر: veranda.com/

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