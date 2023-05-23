البوابة - البوسنة والهرسك قطعة من الجنة على الأرض. يأتي الكثيرون لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى سراييفو لمشاهدة التقاء المدينة الرائع بين الشرق والغرب. هنا ، عاش المسلمون والمسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك في وئام ويمكنك أن ترى كل بصماتهم في الأفق - المآذن والقباب والجوامع.



اذهب إلى السوق القديم وسترى آثار الماضي في ورش عمل الحرفيين حيث يواصل النحاسيون صنع أطقم الشاي يدويًا. ولكن للحصول على طعم حقيقي لأوروبا كما كانت في السابق توجه إلى الريف البوسني حيث لا يزال الرعاة في قرى صغيرة منعزلة مثل Lukomir يرعون قطعانهم.

ستجد في الريف أيضًا وفرة مذهلة من المياه العذبة: الشلالات الفيروزية والبحيرات والأنهار مثل أونا الهائجة ، مما يجعل البلد مكانًا رئيسيًا لركوب القوارب والتجديف بالكاياك. مع وجود الغابات التي لا تزال تغطي 50 % من البلاد ، والمتنزهات الوطنية مثل محمية Hutobo Blato Bird المدرجة في قائمة اليونسكو وبعض القمم الأكثر إثارة للإعجاب في جبال الألب الدينارية ، تعد البوسنة والهرسك أيضًا جنة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة ومحبي الطبيعة. ومع ذلك ، على الرغم من كل هذه المعالم ، لا تزال البلاد قليلة الزيارة.

البوسنة والهرسك شلالات فيروزية وريف أوروبي حالم

معلومات عامة عن البوسنة والهرسك

العاصمة: سراييفو

عدد السكان: 3.5 مليون نسمة

العملة: دينار

رمز الاتصال الدولي: + 387

اللغات: البوسنية والصربية والكرواتية

الوقت: GMT + 2

المطارات الدولية

سراييفو (SIJ) وبانيا لوكا (BNX) وموستار (OMO).

أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها:

• اكتشف أفضل المقاهي وورش العمل الحرفية والشوارع الخلابة في سراييفو مع دليلنا للمشي في العاصمة.

• قم بزيارة محمية هوتوفو بلاتو للطيور المدرجة في قائمة اليونسكو - أكبر مركز هجرة في جنوب شرق أوروبا وموطن دائم للبوم والحجل اليوناني ومالك الحزين.

• تنزه على طول وادي Rakitnica ، جنوب سارييفو مباشرة ، للحصول على مناظر خلابة لجداول الجبال والشلالات وجبال الألب الدينارية.

• انبهر بالنهر الفيروزي الذي يمر تحت ستاري موست الأنيق (الجسر القديم) في موستار.

• قم بالسباحة والذهاب في نزهة بجوار شلال كرافيكا المذهل.

• قم بزيارة قرية " Lukomir " أعلى قرية وأكثرها عزلة.

نصائح قبل السفر

يميل البوسنيون إلى أن يكونوا ودودين للغاية ، ولكن إذا كنت منخرطًا في محادثة سياسية أو تاريخية ، فكن على دراية بمن تتحدث إليه - فلا يزال من الممكن أن تتصاعد التوترات. أثناء وجودك في هرسوغوفينا ، لا تشير إلى البوسنة والهرسك على أنها البوسنة فقط. إذا كنت تدخل كنيسة أو مسجد ، فتأكد من أنك ترتدي ملابس محترمة. يجب على النساء تغطية رؤوسهن بالأوشحة عند زيارة المساجد ويجب على الرجال والنساء خلع أحذيتهم.

أفضل وقت لزيارة البوسنة والهرسك

يختلف مناخ البوسنة والهرسك بشكل كبير اعتمادًا على مكان وجودك في البلد. الهرسك - تتمتع المنطقة الواقعة في الجنوب بالقرب من البحر الأدرياتيكي بمناخ البحر الأبيض المتوسط مع طقس دافئ ومشمس وجاف وشتاء معتدل. تتمتع البوسنة في الشمال بظروف قارية أكثر - فصول الصيف دافئة وشتاء شديد البرودة ومثلج. ومع ذلك ، فإن المناخات المحلية تحيط بالجبال الفردية. ما لم تكن تخطط للذهاب للتزلج، فإن الصيف بشكل عام هو أفضل وقت للزيارة ، وعلى عكس الوجهات السياحية الأخرى الأكثر رسوخًا ، فلن تضطر إلى مواجهة أسعار "موسم الذروة" والحشود.

المهرجانات: تقيم سراييفو مهرجانًا سينمائيًا دوليًا في أغسطس ، ومهرجانًا مسرحيًا في أكتوبر ومهرجانًا لموسيقى الجاز في نوفمبر. خلال مهرجان ليالي باسكارسييا مونتي الذي أقيم في يوليو، تستضيف المدينة مجموعة من الأحداث الثقافية من الدراويش إلى الحفلات الموسيقية في فيينا. تقام موستار أيضًا مهرجان صيفي في يوليو.





أفضل الأطباق البوسنية

بوسانسكي لوناك (يخنة اللحم والخضار)

روستيلج (مشاوي مشكلة)

ترهانا (حساء الخضار بالكريمة)

غراه (حساء الفاصوليا)

مزة (طبق مقبلات مشكل)

كليبي (زلابية محشوة)

كفتة (كرات اللحم في مرق الطماطم)

دجوفيك (أرز نباتي)

الصحة والسلامة

لا توجد متطلبات قانونية للتطعيمات ، ولكن من المنطقي مواكبة التطعيمات ضد التهاب الكبد A والكزاز والدفتيريا. الرعاية الصحية في البوسنة ليست من المعايير في أوروبا الغربية. في حالة الطوارئ ، اتصل بسفارتك.

لعل أكبر خطر هو الألغام الأرضية غير المزالة. لمسافات طويلة أو التجول خارج المسارات في المناطق الريفية ، فتأكد من الذهاب مع مرشد أو محلي يعرف التضاريس. وابتعد عن المناطق المسجلة والقرى المهجورة.

المصدر: /www.wanderlust.co.uk/

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