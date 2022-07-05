أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان لقد احتلت اليونان دائمًا قائمة الأماكن الأكثر جذباً للسياح في العالم. الجزر اليونانية والمطاعم الجميلة والمجموعة المتنوعة من الوجهات السياحية تجذب السياح لزيارتها مرة واحدة على الأقل في العمر. بصرف النظر عن ذلك، هناك سحر آخر في اليونان يتمثل في الحانات والمطاعم على الأسطح. في الواقع ، تعد اليونان موطنًا لبعض من أفضل الفنادق والمطاعم الموجودة في العالم.

اخترنا لك بعناية بعض أهم الفنادق والمطاعم المفضلة في اليونان:

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

1. في لاونج آند كوكتيل بار ، سانتوريني

يقع هذا البار الجميل الموجود على الجزء العلوي من فندق بوتيكي بانوراما، ويوفر إطلالة بانورامية على بحر إيجه الجميل وغروب الشمس الرائع والبراكين والكالديرا. تتميز التصميمات الداخلية بأجواء مبهجة ومشاعر رومانسية عميقة. إنه أحد منتجعات العطلات الرائعة في اليونان ، حيث يقدم المأكولات عالية الجودة وكوكتيلات الفواكه والفودكا الفاخرة. أثناء تجربة الأطباق الشهية، انغمس في المشاهد الساحرة المحيطة بك.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

2. سكاي لاونج روف توب دايننغ بار، أثينا

يقع هذا المطعم المميز في قلب العاصمة اليونانية وهو واحد من أفضل الاطلالات الرائعة في أثينا. يوفر هذا المكان الجذاب الموجود على السطح إطلالة رائعة مع مسبح خاص. وتوفر قائمة الطعام الضخمة الخاصة بهم المأكولات اليونانية الشهية والكوكتيلات اللذيذة.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

3. مقهى وبار ومطعم ميلوس ، سانتوريني

يقع فندق ميلوس على قمة أكثر الأماكن روعة في سانتوريني ، وهو عبارة عن بار ومقهى ومطعم مذهل على السطح. لا يمكن للمرء أن يفوت عشاء على ضوء الشموع في الجو الرومانسي لهذا السطح الجميل. استمتع بالمناظر الرائعة لغروب الشمس في بحر إيجه الأزرق المتلألئ. لا تنسَ الاستمتاع بالمأكولات الآسيوية والكوكتيلات الرائعة والقهوة المنعشة.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

4. أوريزونتس رووف جاردن ، ثيسالونيكي

تذوق في واحدة من أكثر الأماكن رومانسية في ثيسالونيكي أشهى الأطباق اليونانية، يعد جبل أوليمبوس وغابة شيخ سو وساحة أرسطو المذهلة جزءًا من المشاهد الرائعة التي يتم مشاهدتها من هذا البار الكلاسيكي الموجود على السطح. هذا البار هو المكان المثالي لقضاء ليلة رومانسية.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

5. 180 درجة سن ست بار، ميكونوس

تم بناء هذا البار الساحر على السطح على قمة فندق ميكانوس بلو ، وهو يطل على مناظر خلابة لشاطئ بسارو الشهير وغروب الشمس. يوجد قوس مبني على السطح يكمل منظر بحر إيجه. إنه مكان مثالي لقضاء إجازة أو الاستمتاع بحفلة لأنه يعطي بعض المشاعر المبهجة. الجمال المحيط به سيأخذك في رحلة إلى عالم خيالي. دلل نفسك ببعض المشاعر الاحتفالية مع الكثير من الألوان وموسيقى الجاز والعديد من النكهات اللذيذة.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

6. ثيا تراس بار ، أثينا

يقع بار ثيا تراس على قمة فندق سنترال آثينا ويطل على بعض المناظر الرائعة. هذا البار الموجود على السطح جعله مدرجًا في قائمة آثار التراث الثقافي العالمي المعروفة. إنها جوهرة مخفية وواحدة من أفضل المواقع في أثينا. تحت السماء اليونانية ، تناو بعض الكوكتيلات الغريبة والمأكولات اليونانية الشهية والنبيذ اللذيذ.

أجمل 7 أماكن للسهر مع إطلالة بانورامية في اليونان

7. روف توب فندق آريستايد ، سيروس

يتمتع سطح هذا الفندق الصديق للبيئة والمدار عائليًا بإطلالات استثنائية على جزيرة سيروس الساحرة. تم تجهيز هذا السطح بأثاث أنيق ، ويقدم أفضل أنواع النبيذ والكوكتيلات اليونانية. يتم الاستمتاع بهذا البار الموجود على السطح في الغالب في المساء مع الموسيقى الحية والمشروبات والأضواء الملونة. لا تفوت هذه التجربة الرائعة لهذا السطح الساحر أثناء استكشاف سيروس.

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