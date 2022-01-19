أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة تعلمي معنا طريقة إعداد وصفة أجنحة الدجاج التي يحبها الجميع. حتى الطهاة عديمي الخبرة ، سوف يبدعون في تطبيقها وتناولها .
أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة
المكونات:
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة
½ ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل
1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج
½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت طبخ
2.5 رطل أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة ، والفلفل الحلو ، والفلفل الحلو المدخن ، ومسحوق الثوم ، ومسحوق البصل ، والفلفل الحار ، والملح.
- جفف الأجنحة بالتربيت عليها ثم ضعها في وعاء. رشي زيت الطهي على الوجه ثم قلبي حتى تتغطى الأجنحة بالزيت. أضيفي خليط تتبيل نشا الذرة ثم قلبيها لتغطي مرة أخرى.
- تبطن صينية الفرن بورق زبدة لسهولة التنظيف ، ثم توضع أرفف تبريد سلكية في الأعلى. توضع أجنحة الدجاج المتبلة على الرفوف السلكية مع ترك مسافة بين كل جناح.
- اخبزي الأجنحة لمدة 30 دقيقة ، ثم اقلبها واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصل الأجنحة الى اللون البني المطلوب (وهذا يعتمد على حجم الأجنحة).
- قدميها ساخنة مع الصلصة المفضلة لديك!
طريقة تحضير السحلب الساخن من مطبخ البوابة
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