  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة
أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة تعلمي معنا طريقة إعداد وصفة أجنحة الدجاج التي يحبها الجميع. حتى الطهاة عديمي الخبرة ، سوف يبدعون في تطبيقها وتناولها .

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

المكونات:

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½  ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

½  ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار

¼  ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

2.5 رطل أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

الطريقة:

أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة

  • سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة ، والفلفل الحلو ، والفلفل الحلو المدخن ، ومسحوق الثوم ، ومسحوق البصل ، والفلفل الحار ، والملح.
  • جفف الأجنحة بالتربيت عليها ثم ضعها في وعاء. رشي زيت الطهي على الوجه ثم قلبي حتى تتغطى الأجنحة بالزيت. أضيفي خليط تتبيل نشا الذرة ثم قلبيها لتغطي مرة أخرى.
  • تبطن صينية الفرن بورق زبدة لسهولة التنظيف ، ثم توضع أرفف تبريد سلكية في الأعلى. توضع أجنحة الدجاج المتبلة على الرفوف السلكية مع ترك مسافة بين كل جناح.
  • اخبزي الأجنحة لمدة 30 دقيقة ، ثم اقلبها واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة  أو حتى تصل الأجنحة الى اللون البني المطلوب (وهذا يعتمد على حجم الأجنحة).
  • قدميها ساخنة مع الصلصة المفضلة لديك!

طريقة تحضير السحلب الساخن من مطبخ البوابة

وصفات المايكروويف: كعكة ريد فيلفيت

كلمات دالة:أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشةمطبخ البوابةأجنحة الدجاجوصفات بالدجاجوصفات سهلة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...