أجنحة الدجاج اللذيذة والمقرمشة تعلمي معنا طريقة إعداد وصفة أجنحة الدجاج التي يحبها الجميع. حتى الطهاة عديمي الخبرة ، سوف يبدعون في تطبيقها وتناولها .

المكونات:

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

¼ ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

2.5 رطل أجنحة الدجاج

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة ، والفلفل الحلو ، والفلفل الحلو المدخن ، ومسحوق الثوم ، ومسحوق البصل ، والفلفل الحار ، والملح .

جفف الأجنحة بالتربيت عليها ثم ضعها في وعاء. رشي زيت الطهي على الوجه ثم قلبي حتى تتغطى الأجنحة بالزيت. أضيفي خليط تتبيل نشا الذرة ثم قلبيها لتغطي مرة أخرى .

تبطن صينية الفرن بورق زبدة لسهولة التنظيف ، ثم توضع أرفف تبريد سلكية في الأعلى. توضع أجنحة الدجاج المتبلة على الرفوف السلكية مع ترك مسافة بين كل جناح .

اخبزي الأجنحة لمدة 30 دقيقة ، ثم اقلبها واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصل الأجنحة الى اللون البني المطلوب (وهذا يعتمد على حجم الأجنحة) .