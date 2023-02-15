البوابة - يُصادف الخامس عشر من شهر فبراير عيد ميلاد الممثلة السورية نسرين طافش، وهي تُعتبر مصدر وحي للكثيرات من السيدات سواء في أناقتها وأزيائها في المناسبات والحفلات وإطلالاتها الكاجوال، كما تعرف تماما ما يليق بها من ألوان وموديلات ومواكبة للموضة.

"البوابة" جمعت أحدث إطلالات نسرين طافش بمناسبة عيد ميلادها.

من هي نسرين طافش؟

نسرين طافش هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، وفي عام 1999 انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق، وفي عام 2008 تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ، ثم بدأت التمثيل في مسلسل "ربيع قرطبة"، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: "أهل الغرام، رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، صدى الروح".

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