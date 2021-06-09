مع الاستعداد للربيع والصيف بأحدث صيحات الموضة والأزياء وإطلالات المكياج وغيره، لا ننسى اللواتي يستعدن لزفافهن.

وإضافة لما نشهده من جديد في عالم الأزياء وصيحات الحقائب والأحذية وغيره، تظهر على الساحة صيحات مميزة للعرائس، ونقلاً عن "موقع حلوة" فيما يلي نستعرض أحدث صيحات فساتين الزفاف لعروس ربيع وصيف 2021:

الرقبة الـ Halter

يأتي تصميم الرقبة الـ Halter في صدارة صيحات فساتين الزفاف هذا العام، وخاصة لموسمي الربيع والصيف.

تصميم الـ Slip

يظهر هذا التصميم بقوة في صيحات فساتين الزفاف لهذا العام، لإضفاء لمسة من وحي التسعينات ولكن مع لسمة أكثر عصرية.

لا غنى البريق

لا غنى عن التصاميم البراقة والمرصعة بالأحجار والخرز في موضة عرائس هذا العام، وخاصة فيما يتعلق بالفساتين المنفوشة مثل أميرات ديزني.

الدانتيل يسيطر

لا يزال الدانتيل محتفظاً بمكانته في تصاميم فساتين الزفاف، وخاصة هذا العام، إذ يبرز أكثر من خلال الأكمام.

بعض الجرأة

نشهد ظهور قوي للتصاميم ذات الفتحات أو بعض الأجزاء المكشوفة لتضفي لمسة من الجرأة على إطلالة العروس.

الستايل اليوناني

بجانب الأوف شولدر، يأتي الستايل اليوناني ذا الكتف الواحد من بين أبرز صيحات فساتين الزفاف لربيع وصيف هذا العام.

الورود البارزة

لا تتخلى موضة فساتين الزفاف هذا العام عن لمسة الورود البارزة، وخاصة التصاميم التي تجمع بين الورود بأحجام مختلفة.

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