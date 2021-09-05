بسبب تجهيزات ما قبل الزفاف والتوتر والإرهاق، تحاول العروس الجديدة وضع حل لهذه المشكلات التي تظهر على عينيها وبشرتها.

ونقلاً عن "موقع حلوة" شاركت خبيرة التجميل شهناز حسين نصائح فعالة للعرائس حول كيف يمكن جعل البشرة تبدو نقية قبل يوم زفافك.

يمثل التنظيف أهمية خاصة كل ليلة؛ لإزالة المكياج والشوائب وبالنسبة للبشرة العادية والجافة، يمكن استخدام جل منظف يحتوي على الصبار والذي يقوم بترطيب البشرة ويعيد التوازن الطبيعي إليها، وبالنسبة للبشرة الدهنية والمختلطة، يمكن استخدم غسول أو حليب منظف خفيف.

وبالنسبة للمنطقة المحيطة بالعينين، من الأفضل استخدام كريم أو جل منظف يتم وضعه حول العينين بتدليك خفيف باستخدام إصبع البنصر فقط، ثم مسحه برفق باستخدام قطعة قطن مبللة.

حروق الشمس

إذا كان هناك تعرض مفرط للشمس أو حروق الشمس، فقط يمكن وضع الحليب البارد باستخدام قطعة قطن، يساعد ذلك على تهدئة البشرة المتضررة من الشمس، وبعد ذلك، يمكن بتوحيد لون البشرة بماء الورد.

قومي بنقع قطع من القطن وامسحي الجلد، ثم ربتي على الجلد بخفة ويمكن أيضًا استخدام القطن المنقوع في ماء الورد البارد ووضعها على العين.

الشعر الباهت

تلتصق منتجات التصفيف بالشعر ويمكن أن تتجمع أيضًا على فروة الرأس وتسد المسام، وهذا ما يجعل الشعر باهتًا.

ويعتبر أفضل علاج لذلك، هو خلط ملعقة صغيرة من الخل والعسل مع بيضة واحدة وضربهما جيدًا، ثم ضعي الخليط على الشعر وقومي بارتداء قبعة استحمام بلاستيكية واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسل الشعر.

وإذا كان الشعر جافًا، ضعي بلسم بعد الشامبو ودلكي الشعر برفق واتركيه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه بالماء العادي.

نصائح المكياج للعروس

لهذا اليوم، ضعي ظلال عيون بنية أو رمادية على جفونك، بعد ذلك، ضعي الماسكارا التي تساعد على جعل العينين تبدوان أغمق وأكثر إشراقًا.

و لمكياج عيون براق، استخدمي ظلال العيون البني والبرونزي والذهبي، وضعي خط بني داكن على ثنية الجفن لإضافة عمق.

وبالنسبة لأحمر الشفاه، استخدمي ألوان الباستيل مثل البنفسجي أو البني أو الوردي، مع مراعاة لون بشرتك، فإذا كانت بشرتك شاحبة مائلة للصفار، تجنبي درجات اللون البرتقالي و اختاري اللون الوردي.

لذوات البشرة الداكنة، ضعي ألوان نابضة بالحياة وتجنب الألوان الفاتحة للغاية، وإذا كانت البشرة فاتح ، تجنب الألوان الداكنة جدًا واختاري الألوان الترابية الدافئة ودرجات اللون الأحمر، ولا يجب أن تتطابق ألوان أحمر الخدود مع لون الشفاه تمامًا، ولكن يجب أن تكون من نفس اللون.

وإذا كان الحفل ليلًا، ضعي كريم الأساس اللامع؛ لإضفاء توهج ذهبي على البشرة.

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