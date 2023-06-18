أحذية لورو بيانا الأنيقة والمثالية للسفر وكيفية تنسيقها...

منذ الإنتشار الواسع الذي حققته أحذية العلامة الإيطالية الفاخرة "لورو بيانا" العام الماضي والإقبال الضخم الذي لاقته العلامة على متاجر العلامة الإلكترونية والمتاجر العينية حول العالم بواقع أكثر من مئة متجر منتشرين لبيع المنتجات الفاخرة بين الحقائب والملابس والمنتجات الجلدية التي تحرص العلامة على اختيار أجود الخامات لتصنيعها.

أصبحت هذه العلامة والمنتجات التي تقدمها حديث السوشال ميديا مؤخرا، إضافة إلى عودة ستايل "أولد موني" (Old Money) إلى واجهة صيحات الموضة الذي عزز من ظهور هذه العلامة، حيث تتخذ علامة "لورو بيانا" من هذا الستايل رمزا يميزها عن باقي العلامة التجارية الأخرى فلنتعرف على هذه الدار.

نبذة عن تاريخ دار لورو بيانا

في شمال إيطاليا، بدأت عائلة Loro Piana تجارة الصوف في أوائل القرن التاسع عشر. في عام 1924، حيث أسس بيترو لورو بيانا شركة Loro Piana & C.، الشركة الحالية.

تولى فرانكو، ابن أخت بيترو، الإدارة في عام 1941، وبعد الحرب العالمية بدأت الشركة في ترسيخ سمعتها كمورد للمنسوجات الصوفية والكشمير الفاخر لصناعة الأزياء الراقية والسلع الفاخرة، سواء في الداخل أو في الخارج الإيطالي.

في سبعينيات القرن الماضي ، تولى سيرجيو وبيير لويجي لورو بيانا زمام الأمور، وتنوعا في السلع الفاخرة وطورا ذراعًا دوليًا للبيع بالتجزئة.

الآن تصنف العلامة الإيطالية على أنها أحد أفضل معالجين للكشمير في العالم ، Loro Piana تفتخر بتوريد أجود وأندر المواد الخام التي يقدمها العالم، بما في ذلك الكشمير الفريد من الماعز الصغير في شمال الصين ومنغوليا، وفيكونيا من جبال الأنديز، وصوف ميرينو فائق الجودة من أستراليا ونيوزيلندا وألياف زهرة اللوتس من ميانمار.

تعتمد الشركة على كل من التقاليد العريقة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات لعملائها المميزين والتي تشتهر بجودتها التي لا مثيل لها.

جميع مجموعات الشركة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات مصنوعة في إيطاليا وفقًا لأعلى معايير الحرفية والتجهيز. وفي هذا المقال نقدم لك أفكار لتنسيق ملابس السفر مع أحذية "لوفر" من لورو بيانا.

حذاء Loro Piana Summer Walk

إضافة إلى روعة وجمالية التصميم فهنالك نوعين حصريين من الخامات المستخدمة في الحذاء من الجلد الـ"كروكاديل" والسويد الفاخر، يمكنك من تنسيق هذا الحذاء مع العيد من الإطلالات اليومية المختلفة فمثلا: تنسيق زوج من أحذية لورا بيانا بألوان حيادية كالأبيض والأسود والبيج مع إطلالات مكونة من تنانير أو سراويل ملونة( يفضل أن تكون بقصة واسعة)، لإطلالة مناسبة للعمل والمشاوير كل يوم.

لوحة ألوان نابضة بالحيوية من العلامة



يتوفر هذا الحذاء بعدة ألوان بين الأبيض النقي والأسود والكحلي ودرجات الأحمر المختلفة بين الأحمر القرمزي، المشمشي، البرتقالي، الأحمر المصفر والبرغندي.

ودرجات الأزرق والأخضر المميزة التي تضفي طابعا صيفيا راقيا إلى إطلالاتك. فإذا كنتي تبحثين عن خيار مثالي ومناسب لرحلات الصفر المرهقة وخصوصا العملية منها فهذا الحذاء هو خيارك الأمثل للحصول على إطلالة راقية وأنيقة ومريحة في ذات الوقت.