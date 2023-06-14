أجمل موديلات التنانير التي عليك اقتناءها فورا لهذا الصيف

ما تزال درجات الحرارة ترتفع أكثر وأكثر هذا الموسم فمنذ بداية الربيع إلى نهاية الصيف هل ستتصرفين بذكاء وتستغلين الفرصة المثالية لارتداء التنورة التي تحبينها، وإن كنت لا تقتنين واحدة..ماذا عن المسارعة للحصول على واحدة الآن؟

في هذا المقال سنساعدك للحصول على التنورة المثالية والتي تناسب احتياجاتك من الصباح إلى نهاية اليوم للإبقاء على طلة جميلة ومريحة ومبهرة يمكن فيها محاربة حر الصيف والتحرك بحرية طوال النهار. فمن الممكن أن نرتدي التنانير في الشتاء لكن يبقى تنسيق التنورة الصيفي الأجمل والأسهل على الإطلاق.

أجمل موديلات تنانير صيف 2023:

من سكانلان التنورة الصيفية الأجمل

عملية، مرحة وأنيقة، هكذا يمكن وصف التنورة الجديدة من سكانلان التي تفوقت على جمال تنانير "ميو ميو" فبأقل من ربع سعر تنورة "ميو ميو" باهظة الثمن يمكنك الحصول على هذه التنورة سهلة التنسيق والارتداء لإطلالة رائعة وأنيقة.

تعتبر التنانير باللون البيج الصيحة الأكثر انتشارا هذا الصيف منذ رأيناها على منصة العلامة الإيطالية "ميو ميو" وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

يمكنك تنسيق هذه التنورة بشكل رائع ابتداء من قطعة علوية باللون الأبيض لإطلالة حيادية راقية بعيدة عن التكلف والتعقيد، مضاف لها تفاصيل من قطع إكسسوارات أو مجوهرات بخيارات واسعة من عدة ألوان من الاحمر، البرتقالي، الأخضر والأسود لمزيد من الجدية والفخامة.

أما عن الأحذية فلا خيار معين يذكر يقيدك، فيمكنك تنسيق حذاء أبيض أو أسود أو وردي أو باللون المرجاني الذي يتماشى مع لون وموديل هذه التنورة.

من ليفايس بـ 70 دولارًا..تنورة دينيم تتماشى مع دولابك الصيفي

يمكنك اختيار تنسيق هذا النوع من التنانير بكل سهولة وأناقة خلال هذا الصيف فبعدة أساليب يمكنك الحفاظ على لوك صيفي جذاب وأنيق فمن الممكن اعتماد الأسلوب الكاجوال بقطع أنيقة عمليط كتيشيرت بعدة ألوان أو قمصان ملونة مع أحذية فلات أو بكعب متوسط الطول.

أما للوك ليلي أنيق يمكنك اعتماد قمصان شيفون بألوان راقية وحيادية كالأسود والأبيض والبيج، مع سلسلة ذهبية أو فضية وحذاء بكعب أنيق.

تنورة من Tna Ruchedب19 دولار بثنيات أنيقة

تناسب هذه التنورة أسلوب الإطلالات الليلية الأنيقة لعشاء رومانسي أو خروج مع الأصدقاء فيمكن تنسيق هذه التنورة مع "تانك توب" باللون الأبيض أو الأسود مع مزاحمة الإطلالة بقطع إكسسوار راقية وتتتماشى الثنيات في التنورة مع حذاء بكعب أو لوفرز أسود لامع مع خلخال لإضافة المزيد من الأناقة للوك.

تنورة بطبعة الورود باللون الأحمر لإطلالة مرحة وشبابية

لا بد لك من اقتناء تنورة بكشاكش لإطلالة أكثر أنوثة ومرحا وأقل جدية لنزهة حول المدينة أو خروجة نهارية، ويمكنك تنسيق هذه القطعة الراقية مع عدة قطع توجد في دولابك من البداية: حذاء سنيكرز باللون الأبيض أو حذاء ماري جين أنوثي يحافظ على أنوثة إطلالتك، إضافة إلى اعتماد قطع علوية كثيرة من دولابك كقميص أبيض أو تي شيرت أنيق بياثة. إضافة إلى اعتماد حقيبة راقية تتماشى مع الإطلالة.