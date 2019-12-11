ألمع نجوم بوليوود يتألقون في حفل The Power List 2019  (صور)

تألقت كوكبة من ألمع نجوم بوليوود يوم الاثنين في حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List، في أول دورة له في مومباي، في حفل كبيرة أقيم في فندق "سانت ريجيس" الفاخر.

وجمع الحفل مجموعة كبيرة من أبرز نجمات ومشاهير بوليوود، والذين خطفوا الأضواء بأناقتهم واطلالاتهم المميزة، كما حصد العديد منهم جوائز فريدة، ومن خلال صحيفة "هندوستان تايمز" ومجلتي " فوغ" و"نيوز 18"، نستعرض أبرز اطلالات نجوم بوليوود في الحفل:

جانفي كابور

بدت جانفي في غاية النعومة، وجمعت بين اطلالة راقصة الباليه مع لمسة من وحي سندريلا، حيث تألقت بفستان أبيض قصير مغطى بالريش وذا حزام براق، وأكملت اطلالتها بحذاء شفاف براق، وكانت تسريحتها بسيطة ومكياجها ناعمًا، كما اختارت اقراط ماسية متلألئة. هذا وحصلت جانفي على جائزة "نجمة الموضة الصاعدة" لهذا العام.

أديتي راو حيدري

تألقت أديتي بفستان طويل مزين بقطع ريش متناثرة وخطوط براقة من توقيع علامة "غوراف غوبتا"، وتميز الفستان بلونه الارجواني وتصميمه الذي يجمع بين النعومة والعصرية.

ولإكمال اطلالتها، ارتدت أديتي تشوكر أنيق تماشى مع الفستان وتركت شعرها منسدلًا، كما كان مكياجها ناعمًا تركز على درجات الوردي والخوخي.

أكشاي كومار

بدلا من البدلة الكلاسيكية، اعتمد أكشاي اطلالة عصرية أكثر، حيث ارتدى جاكيت وبنطلون تميزا بالتصميم الرياضي، وأكمل اطلالته بسنيكرز أسود ونظارات أنيقة، هذا وحصل النجم على جائزة "أيقونة الموضة لهذا العام"، في فئة الذكور.

كاترينا كيف

بدت كاترينا في غاية الجاذبية حيث اعتمدت اطلالة ميتاليك باللون الفضي من علامة "أشيش"، واختارت فستان براق قصير كشف عن شراقة ساقيها، ونسقت معه حذاء بنفس اللون وأقراط متلألئة، كما اعتمدت تسريحة الخصلات المموجة ومكياج لافت لإكمال اطلالتها.

أنوشكا شارما

بدلًا من الفستان، اختارت أنوشكا اطلالة مميزة تجمع بين العصرية والكلاسيكية الهندية، حيث اختارت جاكيت مزركش ومفعم بالألوان من علامة "أناميكا خانا"، ونسقته مع ساري تقليدي أخفى بطنها الحامل. وركزت في مكياجها على تحديد عينيها وتركت شعرها منسدلًا.

ويجدر بالذكر أن أنوشكا حازت على جائزة "أيقونة الموضة لهذا العام"، عن فئة الإناث.

هريثيك روشان

أضفى هريثيك لمسة مميزة على الاطلالة الكلاسيكية، حيث اختار قميص وبنطلون باللون الأسود ولكن أكمل اطلالته ببليزر وردي لافت ونظارات مميزة، واُختير للحصول على جائزة "رائد أعمال هذا العام"، وذلك بفضل علامته الرياضية "إتش آر إكس".

شاروخان وغوري

لفت الثنائي الشهير الأنظار بإطلالتيهما على السجادة الحمراء، حيث اعتمد كلاهما اللون الأسود، وتميزت اطلالة غوري بفستان جمع بين التصميم العصري والساري التقليدي، في تصميم أنيق من توقيع "أميت أغاروال". هذا وبالإضافة إلى جاذبيتها، لفتت غوري الأنظار بإطلالتها التي أثارت التكهنات بشأن كونها حامل، كما لفت شاروخان الأنظار بلفتة رومانسية لزوجته، حيث حمل ذيل فستانها.

هذا وحصل شاروخان وغوري على جائزة "الثنائي الأكثر الأناقة لهذا العام".

شيلبا شيتي

تلفت شيلبا الأنظار دائمًا بإطلالتها، وقد خطفت الأضواء في هذا الحفل بفستان جذاب باللون النبيذي مُصمم من حبات الباييت البراقة، وتميز بشق عال جريء وما يشبه كارديغان الكيمونو ولكن بتصميم جذاب. وأكملت النجمة اطلالتها بحذاء فضي شفاف لامع، ومكياج لافت وخصلات مموجة.

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