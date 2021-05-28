أخطاء تجنبيها عند تنظيف المنزل!

عند تنظيف المنزل، ترتكب الكثيرات أخطاءً تؤثر سلباً في مهام التدبير المنزلي وفي هذا الإطار، اليك أبرز الأخطاء المرتكبة أثناء التنظيف.

رذاذ المنتج على الأسطح

تستخدم الغالبية منتج التنظيف مباشرةً على الأسطح، ثم تمسح المحلول، لكن من مفاعيل ذلك التأثير سلباً على بعض الأسطح، فيما تقضي الطريقة الأكثر أماناً (أو الأكثر فعاليّةً) في التنظيف بتبليل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالمنتج، ومسح السطح، فتجفيفه باستخدام قطعة قماش جافة. بالنسبة إلى العديد من الأسطح، مثل: الشاشات الإلكترونية (الهاتف والتلفزيون والكمبيوتر المحمول) والبورسلين والأسطح الناعمة (مقاعد السيارة والفينيل) والخشب.. فمن الأفضل دائماً اتباع هذه الطريقة.

عدم تنظيف الإسفنجة

تغفل الكثيرات عن تنظيف الإسفنجة بعد استخدامها، الأمر الذي يحوّلها إلى أرض خصبة للبكتيريا، علماً أنه يسهل تنظيف الإسفنجة عن طريق وضعها في الجلاية (أو في وعاء من الماء داخل الميكرويف ما لم تكن بلاستيكية، أو في وعاء محتو على الماء المغلي)، فعصرها مراراً. يجب القيام بذلك مرة في الأسبوع على الأقل، مع استبدال بالإسفنجة أخرى جديدة، لمجرد أن يتغير لونها أو تظل خشنة بعد التنظيف.

فرشاة المرحاض المبللة

على غرار الإسفنجة، فإن فرشاة المرحاض تلتقط الجراثيم، وتصبح ملعباً للبكتيريا، لذا هي تتطلّب الغسل بالماء النظيف بعد كل استخدام، ثم تترك لتجف لـ 15 دقيقة على الأقلّ، قبل وضعها بعيداً.

عدم إفراغ المكنسة الكهربائية

إذا كانت المكنسة الكهربائيّة تطلق أي روائح، أو لا يبدو أنها تلتقط الحطام كما يجب، فالمشكلة بسيطة بشكل عام وتتمثل في أنها ممتلئة! عندما تمتلئ حقيبة التفريغ (أو العلبة)، فإنها تقيّد تدفّق الهواء، ولا تسمح للمكنسة الكهربائية بالقيام بالمهمّة. لذا، قبل البدء في التنظيف بالمكنسة الكهربائية، يجب التحقق من أن "خزانها" فارغ، مع جعل تفريغها بعد الاستخدام لثلاث مرّات عادة.

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