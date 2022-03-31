أدعية آخر جمعة من شهر شعبان، متى موعد آخر جمعة من شعبان 2022؟ دعاء آخر جمعة من شعبان مكتوب كامل، دعاء اخر جمعه في شعبان قصير، دعاء آخر جمعة في شعبان اللهم بلغنا رمضان، أدعية الجمعة الأخيرة من شعبان من السنة،دعاء النهار الأخير من شهر شعبان، هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان يجب على المسلم توديع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان المبارك والإكثار من الدعاء، فهو يوم مبارك وفيه الخير والعطاء، لذلك حاول يا عزيزي القارىء الإكثار من الاستغفار والتسبيح، وقراءة القرآن واستغل هذا اليوم العظيم.

أدعية آخر جمعة من شهر شعبان

أدعية آخر جمعة من شهر شعبان، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم، اللهم نسألك في آخر جمعة من شهر شعبان أن تغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر يا رب العالمين.

أدعية آخر جمعة من شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شهر شعبان وفي شهر رمضان، اللهم نسألك أن تبلغنا الشهر الفضيل شهر صيام شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين يا كريم يا أرحم الراحمين.

أدعية آخر جمعة من شهر شعبان، ربّي إنّا نسألك السعادة والغنى والراحة والرحمة والمغفرة في أول شهر شعبان وفي آخر شهر شعبان وفي كل وقت وحين، اللهم ارزقنا الرحمة والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة واجعل خواتيم أعمالنا أحسنها، واحشرنا يوم القيامة مع الصديقين والصالحين والأتقياء والأنبياء والمرسلين يا كريم.

متى موعد آخر جمعة من شعبان 2022؟

موعد آخر جمعة من شعبان 2022 يصادف في 1 نيسان 2022 الموافق لـ 29 شعبان 1443.

دعاء آخر جمعة من شعبان مكتوب كامل

اللهم ها نحن في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان فاجعل هذه الجمعة مليئة بالخيرات، اللهم نسالك الرحمة والمغفرة في هذه الجمعة وفي كل يوم من أيام شهر رمضان القادم يا رب.

في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان ندعو الله تعالى بدوام الرحمة والمغفرة، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان واجعلنا من الذين يصومون شهر رمضان المبارك، ربنا بارك لنا في هذا الشهر وفي كل أشهر حياتنا يا رب العالمين.

اللهم نسألك الرحمة والمغفرة في استقبال شهر رمضان المبارك وتوديع شهر شعبان، اللهم اكتب لنا أجر العبادات في الجمعة الأخيرة من شعبان، وتقبل منا عباداتنا يا كريم.

دعاء آخر جمعه في شعبان قصير

ربّي في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان نسألك السلامة من كل أمر ونسألك الغنى بعد الفقر يا كريم.

اللهم إنها الجمعة الأخيرة من شعبان فاجعلها مليئة بالخيرات، واجعلها مليئة بالرحمة والمغفرة والسلامة.

اللهم أنزل علينا وعلى المسلمين جميعًا السكينة والرحمة والمغفرة في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان يا رب العالمين.

اللهم اجعل هذه الجمعة سببًا للمغفرة والرحمة، واملأها نهارها وليلها بالسكينة والطمأنينة يا كريم.

دعاء آخر جمعة في شعبان اللهم بلغنا رمضان

دعاء آخر جمعة في شعبان اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حالٍ يا ربّ العالمين، اللهمّ اغفر لنا وراحمنا، وعافنا واعفُ عنّا، وتولّنا في عبادك الصّالحين، اللهمّ اجعلنا من المحسنين، ولا تحرمنا الصّحة والعافية يا ربّ العالمين، اللهمّ امنحنا الصّحة والقوّة والعافية وكمال العقل يا رحمن يا رحيم، اللهمّ اهدنا إلى كلّ ما تحبّه وترضاه، واقضِ عنّا حاجاتنا يا جبّار يا كريم، وصلّ اللهّ على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين.

أدعية الجمعة الأخيرة من شعبان من السنة

اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت.

اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شرّ يا رب العالمين.

دعاء النهار الأخير من شهر شعبان

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العلي العظيم.

يا رب اللهمّ بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين.

اللهم في النهار الأخير من شهر شعبان نعوذ بك أن نضل أو نُضل أن نذل أو نُذل أو نَظلم أو نُظلم يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم.

اللهم إنا نسألك في النهار الأخير من شهر شعبان رحمة تسع كل شيء، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم فأرضيتهم يا كريم، اللهم بارك لنا في أيامنا وحياتنا وأموالنا وأبنائنا يا كريم.

اللهمّ إنا نعوذ بك من كل سوء، ونعوذ بك في كل ثانية من شر الشيطان الرجيم، فأعذنا بك يا معيذ يا كريم، اللهم اجعل الجنة مآلنا واجعل حياتنا مليئة بالخيرات والبركات، وأفض علينا من الرحمات يوم القيامة يا أرحم الراحمين.

أدعية شهر شعبان

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ارحم الراحمين.

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم

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