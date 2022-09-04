هذه مجموعة من أدعية بدء المذاكرة وعدم النسيان تُعين طلاب المدارس والجامعات أيضاً على المذاكرة والحفظ وعدم النسيان وسرعة الفهم وقت الامتحانات، ومنها ما يأتي:

أدعية بدء المذاكرة وعدم النسيان

من أدعية بدء المذاكرة وعدم النسيان، اللهم علمني بعلمك ونورك ما جهلت، وانفعني بما علّمتني، وذكّرني منه ما نسيت.

اللهمّ إنّي أستودعك ما حفظت وما فهمت، فرّده إليّ وقت حاجتي إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهمّ أنر عقلي بنور وجهك الكريم، وردّ علي ما علّمتني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، فبقدرتك ورحمتك وكرمك يسّر لي أمري، وأنر لي دربي، وألهمني تذكّر ما علّمتني.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يسّر لي أمري.

من أدعية بدء المذاكرة وعدم النسيان ، اللهم تولني فيمن توليت، فبرحمتك وقدرتك علمني ما جهلت، وذكّرني ما نسيت، وأعنّي وكن معي يا الله.

اللهمّ ألهمني الصواب في الجواب، وبلّغني من العلم ما يرضيك به عنّي، بسمك اللهمّ.

اللهمّ يا جامع النّاس ليوم لا ريب فيه، ردّ عليّ ضالتي، واجمع بيني وبين ما علّمتني عند حاجتي إليه، سبحانك لا ملجأ منك إلا إليك.

اللهمّ إني أسألك بقدرتك وكرمك أن تمنن عليّ بالثبات في العلم والفهم، وأن تتولاني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

ما هي السورة التي تنجح في الامتحان؟

سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى، إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.

دعاء لمن لا يستطيع الحفظ

اللهم يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، ارزقني العلم النافع، وكل سبيل إليه من الفهم والحفظ وعدم النسيان، إنك أنت العظيم المنّان.

اللهم إني أستودعك فهمي وحفظي وعلمي، اللهم بارك لي فيه، واجعله شفيعًا لي يوم القيامة.

دعاء المذاكرة اللهم لا سهل

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان مجرب بعد ثانية واحدة

اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنّي أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلمت أمري إليك، ولا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

أدعية لتسهيل المذاكرة والحفظ

اللهم إنّي أسألك أن تُصبح المذاكرة سهلةً عليّ، وأن تصرف عنّي ما ألقاه من العناء، وأن تشرح صدري وتنير عقلي فتجعل حفظي سريعًا ثابتًا.

اللهم إنّي أسألك أن تُعينني في دراستي، وأن تُسهّل عليّ مذاكرتي، وأن ترزقني قوّة الحفظ، وتجعله ميّسراً علي ليس شاقّاً ولا صعبًا.

أسألك يا إلهي أن تجعل مذاكرتي ومراجعتي لدروسي سهلةً ميسّرة، وأن تُكرمني بقوة الحفظ والتركيز.

اللهم يا ربّي بارك لي في وقتي، وأعنّي على إحسان تنظيمه واستغلاله بما ينفنعني، واجعل الدراسة محببّةً إلى نفسي، ويسّرها علي، وسهّلها لي، يا رب أسعد قلبي بنجاحي وتفوّقي.

اللهم إنّي أسألك أن تنوّر عقلي وقلبي، وتهديني وتُثبّت أمري، وترزقني قوة الحفظ، وتجعل المذاكرة سهلةً ميسّرة لا أملّ منها ولا أتعب.

اللهم ارزقني الصبر على الدراسة ومراجعة الدروس، واجعل الحفظ سهلاً عليّ، وعلمني ما ينفعني وزدني علمًا.

اللهم يا ربّي ويا مولاي يسّر عليّ يا إلهي المذاكرة، وأبعد عنّي التعقيد وعدم التركيز، واجعلني قويّ الحافظة سريع الاستيعاب، إنّك على ذلك لقدير.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، وأكرمني بحبّ العلم والرغبة في تحصيله، والإخلاص فيه لوجهك الكريم، واجعل مراجعتي لدروسي وحفظي لها سهلًا على نفسي، وأبعد عنّي اليأس والإحباط يا كريم يا رب.

عبارات تحفيزية للطلاب والمعلمين

عبارات عن اول يوم دراسي للطفل