ينتظر الكثير من عشاق الحدث العالمي لمباريات كأس العالم 2022 في قطر، لقاء المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، حيث يستعد مشجعي المنتخب السعودي لمشاهدة مونديال قطر 2022 ، لذلك قد يلجأ البعض إلى الدعاء لهم بالفوز وتسجيل الأهداف، وفي هذا المقال دعاء للمنتخب السعودي بالفوز:

دعاء للمنتخب السعودي بالفوز

اللهم نسألك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك وبكل إسم سميت به نفسك او ذكرته في كتابك ،يا خالق السموات و الأرض يا من ليس له حاجة بنا و كل أمرنا بحاجة إليه يا من لا تدركه الأبصار ويدرك كل شيء.

اللهم نسألك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك يا مجيب الدعاء يا من لا نملك ربا سواه أدخل السرور في قلوب السعوديين.

اللهم أنصر منتخبنا السعودي يا أرحم الراحمين.

دعاء الفوز في مباريات كأس العالم 2022

اللهم يا رب إني أستودعك قلوب اللاعبين في مباريات كأس العالم، فاغمرهم بالسعادة، وأستودعك نفوسهم فجنبّها الحزْن والحزَن، وأستودعك أعمارهم اجعلها مديدة في عيشة رغيدة.

اللهم يا رب اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، وارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

اللهم يا رب إنّا نسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أن توفق لاعبي كأس العالم، وأن تردّ إليهم عافيته، وأن تقويهم إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم اكتب السعادة اللاعبين في مباريات كأس العالم وذريتهم واجعلهم قريري العين في الدنيا والآخرة يا من لا ترد الداعين.

اللهم يا رافع السماء بغير عمد نراه، ارفع مقام اللاعبين في الدنيا والآخرة، وارزقهم السعادة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم يا رب إنك واحد أحد، فرد صمد، بيدك رزق كل أحد، اللهم ارزق صحبي السعادة في الدنيا والآخرة، واقض حوائجهم ولا تجعلها في يد أحد، هذا أجمل دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم.

يا رب، ارزق لاعبي كرة القدم الذين أحببتهم فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمهُ، ومن العُمر أجمله.

دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم

دعاء الفوز في مباراة كأس العالم