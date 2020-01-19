أدعية تقال عند سقوط المطر

أدعية نزول سقوط المطر هو ما يدعي به المسلم لربه طلباً للغيث، أو ما يدعى به المسلم أثناء سقوط المطر، وهنالك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك أدعية يمكن الدعاء بها وهي أدعية تحمل في طياتها شكر للنعمة وطلب الرحمة:

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ماهو خير لي وما أتمناه اللهم طهر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي واجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي واغفر ذنبي

اللهم أكرمنا فأنت الكريم وارحمنا فأنت الرحيم واغفر لنا فأنت الغفور.

اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير، ربي آثرني ولا تؤثر علىّ، ربي انصرني ولا تنصر علي .. إلهي ياربي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له.

اللهم مع نزول هذا المطر لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا أثلجت قلوبنا بقبوله ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته.

اللهم يامن أطلقت السماء بالخيرات وأجريت السحب فسالت الأودية والممرات وغمرت الأرض بالغيث والزخات نسألك يالله مع كل قطرة مطر أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي حاجاتنا وتفرج همومنا وتكشف غمومنا وتبارك لنا في أبنائنا وأنفسنا وأموالنا.

اللهم مع نزول هذا المطر ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل لهم في كل قطرة مطر راحة و مغفرة ربي بلّل قبورهم بقطرات من خيرك واجعل نسائم الجنه تهب عليهم واجمعنا معهم في جنتك يا ارحم الراحمين.

اللهُم ‌ﭑشفيً كل مريض يتألم وكل ميت تحت ‌ﭑلتراب يرجون رحمتك يالله ‌ﭑشفيهم واغفر لهم اللهم استودعناك ما في قلوبنا فبشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا.

اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة، اللهم كما أمطرت علينا من خيرك امطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك واجعل لهم في كل قطرة مطر راحه ومغفرة يا رب العالمين.

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