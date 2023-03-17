البوابة - يوم الجمعة من أفضل وأحب الأيام إلى الله عز وجل، وفي هذا اليوم يجتمع المسلمون على الطاعات والدعاء بما تشتهي به أنفسنا لما يتميز به من النفحات الإيمانية وأوقات لإجابة الدعاء فيه، وفيما يلي مجموعة أدعية صلاة الجمعة مكتوبة:

أدعية صلاة الجمعة مكتوبة

اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين و يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم إنا نسألك أن ترزق أبناءنا وأبناء المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم يا رب إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الرحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم في يوم الجمعة المبارك متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

يا رب في يوم الجمعة، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الأقدار أجملها اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمل.

اللهم سعادة القلب في يوم الجمعة المباركة ، وقرار العين وجميل البشائر، وسجدة الفرح العميقة.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم في يوم الجمعة المبارك نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبل منا توبتنا، وأن تعفو عنا وترحمنا.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألا تغيب شمس يوم الجمعة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

دعاء الجمعة

اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللّهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لك الحمد حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

أدعية يوم الجمعة مكتوبة

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا رب لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء الرسول يوم الجمعة

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا.

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب

يا رب في هذه الساعة المباركة أسألك أن تغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بفضلك عمّن سواك، اللهم لا تدع لي حاجةً إلا جعلتها عندك ولا تجعلها عند أحدٍ من خلقك، اللهم واقض لي حوائجي كلها يا رحيم.

اللهم يا رب قبل غروب شمس يوم الجمعة نسألك أن تنزل علينا رحمةً من لدنك تغننا بها عن رحمة من سواك، اللهم اهد قلوبنا، واجمع علينا أمرنا، ولم شعثنا بقوتك، وأصلح لنا أحوالنا، وفرج همومنا.

اللهم في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك، أسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة الاستجابة، اللهم ارزقني فيها دعاءً لا يرد، وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم إني أسألك أن تحشرني في لواء نبيك وعبدك محمد، اللهم واكتب لي ولوالدي من يده الشريفة شربةً هنيئةً مريئة في عليين.

دعاء يوم الجمعة قبل المغرب للميت

اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة اغفر لميتنا وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم إنا نسألك أن تكرم ميتنا وأن تكرم نزله، اللهم تجاوز عنه ولا تعذبه فأنت أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة المباركة أن تبدل ميتنا دارًا خيرًا من داره وجيرانًا خيرًا من جيرانه، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله يا أهل الحق والمغفرة.

يا رب الأرباب يا هازم الأحزاب اللهم يا خالق الخلق من تراب، في يوم الجمعة وقبل الغياب نسألك أن ترحم روحًا فارقت الدنيا وباتت في البرزخ تنتظر يوم الحساب، اللهم انقلها من مواطن الدود إلى جنات الخلود بقدرتك.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

اللهم يا رب إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق

اللهم يا رب في يوم الجمعة المبارك بشّرني بما يسرّني، وأبعد عني ما يضرّني، اللهمّ أعِن لي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر، وارزقني البركة في المال والأهل والولد، عليّ يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إني أسألك في يوم الجمعة المبارك أن ترزقني الهداية والإخلاص والإحسان والقبول والستر والعفو والعافية والتوبة والصدق وحسن الخاتمة والرزق الحلال الواسع والبركة، وترزقني حبك ورضاك والأنس بك، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي، والصلاة قرة عيني، وتنصر بي دينك.

يا رب أسألك في يوم الجمعة أن تُسكن البركة في أمورني كلّها، اللهمّ ارزقني، واهدِني، واكفِني، وبارك لي اللهمّ فيما أعطيتني، يا واسع الفضل والكرم.

اللهمّ إنّي أسألك في هذا اليوم المبارك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خَلْقي وفي خُلُقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبَّل حسناتي، وأسألك الدرجات العُلا من الجنة.

اللهم في يوم الجمعة المبارك أسألك أن توفّقني في حياتي، وتسخِّر لي ما يُريح قلبي وبالي، وتسعدني وترزقني وتهَب لي ما أتمنى وما أريد وتجبر خاطري يا الله، اللهمّ سخّر لي أسباب الرّاحة يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة المستجاب