البوابة - يوم الجمعة يوم مبارك وعظيم وفيه تستجاب الدعاء، وهو اليوم الذي يتم فيه إقامة صلاة الجمعة في المساجد، ويعتبر يوم عطلة رسمية في بعض الدول الإسلامية، فيما يلي دعاء لصديقي المتوفي يوم الجمعة:

دعاء لصديقي المتوفي يوم الجمعة

اللهم يا رب في يوم الجمعة ارحم من حن له القلب وهو تحت التراب وأنزل عليه نورا ينير له قبره ووسع مدخله وأنسه في وحشته، يا رب اجعل قبر صديقي "الاسم" روضه من رياض الجنة.

يا رب ارحم صديقي "الاسم" واغفر له، و اجعل قبره طاهرا منزها رحبا كما كان قلبه، اللهم اجعل روحه من الأرواح المنعمة المبشرة بالخلود في جنة الفردوس واموات المسلمين اجمعين.

اللهم يا رب مع صباح يوم الجمعة ارحم صديقي ورفيق دربي "الاسم" وبشر اهله بأنه منعم بنعيم الجنة وكفر عنه سيئاته واغفر ذنوبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه لذة النظر لوجهك الكريم وانزله منازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء وأن تجعل دعائي له أنيسا له في قبره يا رب.

يا رب في جوف ارضك هناك شخص غالي على قلبي ولم يعد بيني وبينه سوى الدعاء اللهم ارحم صديقي وبرد على قبره بنسيم جنتك ربي استجب بفضل يوم الجمعة هذا عندك.

اللهم يا رب في يوم الجمعة ارحم من حن له القلب وهو تحت التراب وأنزل عليه نورا ينير له قبره ووسع مدخله وأنسه في وحشته يا رب اجعل قبر صديقي "الاسم" روضه من رياض الجنة.

اللهم يا رب في يوم الجمعة أنر قبر صديقي واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب اللهم ارحمه في باطن الأرض و استره في يوم العرض يا رب أنت خلقته وأنت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك ارحم به و اغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة، فيا رب اجبر هذا الكسر بلقاء في الجنة.

دعاء الجمعة لصديق قصير

اللهم في يوم الجمعة إني اسالك لي ولصديقي الهداية والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت وحدك لا شريك لك وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

في يوم الجمعة اللهم لك الحمد على نعمة الهداية اللهم لك الحمد على نعمة العقيدة النقية اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونسأل الله الثبات والعفو والعافية لي ولك يا صديقي الغالي.

في يوم الجمعة اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك نؤدي به شكرك ونستوجب به المزيد من فضلك اللهم لك الحمد والشكر في الأولى والاخره ولك الحمد من قبل ومن بعد صديقي نسأل الله لك الثبات والهدايه.

اللهم يا رب في يوم الجمعة اهدي صديقي فيمن هديت وعافيه فيمن عافيت وتوله فيمن توليت.

أسأل الله لك يا صديقي الهداية و أن يجعل المسلمين على بصيرة بما أنت داع إليه حتى لا يقعوا في هذه الضلالة اللهم أعز الإسلام و المسلمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة لك الحمد على نعمتك اللهم ثبتني على طاعتك اللهم اني اسألك الهدايه لي ولاهلي ولبيتي ولصديقي والمسلمين كافه.

اللهم يا رب في يوم الجمعة طمئن قلب صديقي، الهي انك تعلم ولا نعلم فحل أمره وافرح قلبه انك على كل شي قدير.

دعاء لأمي المتوفية يوم الجمعة

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب