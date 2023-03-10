البوابة - مع اقتراب موعد نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان المبارك شهر الخير والصيام، شهر شعبان هو من الشهور المميزة والعظيمة في الإسلام، ويحتوي على مجموعة مناسبات دينية وتقاليد وتعتبر مهمة في الثقافة الإسلامية،نقدم فيما يلي دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان 2023:

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان 2023

اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم أن تجعلنا في آخر جمعة من شهر شعبان من المقبولين والسابقين لأعلى الدرجات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلّها ما ظهر منها وما بطن، اللهم ونجّنا من كلّ الفتن.

اللهم يا رب في آخر جمعة من شهر شعبان نسألك بعزّتك وجلالك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، اللهم يا كاشف كلّ بلوى اكشف بلوانا، ويا عالم كلّ خفية ارحم ضعفنا وخفايانا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله حمدًا كثير وسبحان الله بكرةً وأصيل، ولا إله إلا الله، أستغفر الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله، اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين القائمين.

دعاء الأسبوع الأخير من شعبان اللهم بلغنا رمضان

اللهم يا رب ربّ العرش العظيم ربّ السّموات والأرض وما بينهما، أسألك بنور الّذي أنرت فيه الكون أن تغفر لي وترحمني، وأن تنير حاتي وطريقي بالهداية والصّلاح، اللهمّ بلغني رمضان وأنت راضٍ عنّي.

يا ربّ العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهمّ بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا وقد غفر ذنوبنا، اللهمّ اجعلنا فه من العباد الصّالحين الّذين يقومون الليل ويذكرونك ويشكونك، آمين.

اللهمّ يا رب يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، في الأسبوع الأخير من شعبان أسألك الغفران والرّحمة والرّضا لي ولوالدي، وأن تبلغنا رمضان ونحن بأحسن حالٍ، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء اخر جمعة من شعبان 1444

اللهم يا رب في الجمعة الأخيرة من شبعان اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبتنا على دينك واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ارض عنّا واكتب لنا الجنّة من غير حساب.

دعاء اخر جمعة من شعبان 1444، اللهم في هذه الجمعة الأخيرة من شعبان نشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا يا ربّنا ما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم يا رب يا غافر الذنب يا كاشف الضر يا سميع يا قادر، اللهم أنت المنجّي من كلّ شر، اللهم أنت الله لا شريك لك، ولا مقصود معك، اللهم أنت لا تخلف الوعد إنّك أنت البر الحليم، اللهم ارحم عبدك في الجمعة الأخيرة من شعبان.

أدعية اخر جمعة من شهر شعبان

اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذابه، وأعوذ بك من الخزي في الحياة الدنيا والخزي في الآخرة، لا إله إلا أنت.

اللهم يا رب في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المبارك، أسألك أن تديم علينا يارب عفوك ورحمتك وعافيتك، اللهم أدم علينا البركة، اللهم ارزقنا السعادة في كلّ أمر والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة.

اللهم يا رب في آخرة أيّامنا في شهر شعبان المبارك أسألك أن تجعل خواتيم أعمالنا أفضلها، اللهم ووفقنا في أيّامنا كلّها لما تحبّه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء آخر جمعة من شعبان مكتوب

اللهمَّ يا رب بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ، أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي، اللهمَّ وأسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ وأسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، وأسألُك الرضا بالقضاءِ، وأسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، وأسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدين.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ ،وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

أدعية آخر يوم من شعبان مكتوبة

اللهم يا رب في اليوم الأخير من شعبان أستودعك أدعيةً فاض بها قلبي وعجز لساني عن النطق بها، اللهم بشرني بما يجبر خاطري ويسرّ قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في اليوم الأخير من شهر شعبان أسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، اللهم واهدهم سبل السلام، ونجّهم من الظلمات وجنبهم الفواحش كلّها.

اللهم في اليوم الأخير من شعبان، أسألك من الخير أكثره، من الفوز أكبره، وأعوذ بك من الشّرك كلّه ومن الفقر كلّه ومن العجز كلّه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الجمعة الاخيرة من شعبان من السنة النبوية

اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخِر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقضِ عنا الدَّين، وأغنِنا من الفقر.

اللهم أصلِحْ لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر.

اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير.

دعاء الجمعة الاخيرة من شعبان من القرآن

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين.

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

فاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023

عجائب ليلة النصف من شعبان