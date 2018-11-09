أدعية عند دخول مكان العمل

- اللهم إني أدعوك وأسألك وآنا داخل في مكان عملي هذا وأنا موقن بوجودك، وأنك تراقبني، أسألك أن تحف مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة، ونظامك البديع...

- اللهم حييني بالسلام فانك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ، اللهم إني اشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات...

- اللهم إني أحمدك على نعمك الواسعة التي أنعمت علي ...

- اللهم اعني على أن استعمل نعمتك فيما يرضيك وهب لي القوة والأمانة عند أداء عملي ...

- اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة ابذلها ، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وأحققه ....

- إلهي .. إذا احترت فسددني ، وإذا تعبت فقوني، وإذا أظلمت علي الأمور فأضئ لي من نورك الذي أشرقت به الظلمات وأضأت به أركان عرشك ...

- اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية ، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم ...

- ربي وإذا غادرت هذا المكان ، فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، واعدني إليهم سالما غانما . انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد ...

- اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة .. وما كان بي من نعمه .. وما سيكون بي من نعمه .. أو بأحد خلقك... فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ....

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