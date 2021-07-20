عيد الأضحى المبارك يقترنُ بعدد من مناسك الحج كثيرة الفائدة ولا بُدّ أنّ أعظمها هو يوم عرفة الذي يسبقُ عيدَ الأضحى بيومٍ واحد، ومن السّنة أن يصومه المسلمون أجمعين إلا الحجاج الذين أحرى بهم أن يفطروا ليتزودوا بالطّاقة والمقدرة على أداء عبادة هذا اليوم، ولقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (خيرُ الدّعاء دعاءُ يوم عرفة، وخيرُ ما قلت أنا والنبيُّونَ مِن قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلك وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيء قدير).

كما كان الصّحابةُ يدعون لبعضهم البعض بتقبل العمل الصالح بعد الجدّ والعبادة وذلك لما رواه جبير بن نفير قال: (كان أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا الْتَقَوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضهم لبعضٍ: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكم) [الألباني]، ومن الجيّدِ أن يستغلَ هذا اليوم المبارك للدّعاء لنفسه وللمسلمين.

اللهم أعد علينا هذا العيد باليمن والبركة، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل من حُجاج بيتك يا رب العالمين، اللهم أعده على الأمة الإسلامية بالسلام والراحة والأمان، اللهم اجعله فرحًا لكل مهموم، وفرجًا لكل مكروب ودواءً لكلّ عليل، اللهم قرِّب فيه الأرحام وارزقنا برّ والدينا وأبنائنا يا أكرم الأكرمين.

أدعية عيد الأضحى

اللّـهُمَّ أهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ، وَأهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ، أسْاَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيدًا، وَلمحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَمَزيْدًا، أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأنْ تُدْخِلَني في كُلِّ خَيْر أدْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّدًا وَآل مُحَمَّد، وَأنْ تُخْرِجَني مِنْ كُلِّ سُوء أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.

اللّـهُمَّ إنّي أسْاَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ.

اللهم بعلمك الغيب اجعل خطانا تتجه نحو ماهو خير لنا، وبقدرتك اجعل كل عسير علينا يسيراً، وبرحمتك افتح لنا أبواب الفرج والسعادة والرزق إنك على كل شيء قدير اللهم علمني واستخدمني، وانصفني وانصرني، واكرمني وارفع ذكري ودرجاتي في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر إلهي، هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لايخفى عليك، أنت المعافي فعافني واعفو عني وتولى أمري ربِّى، كُن مـعي في كل الـظروف، وأرني عجائب قـدرتك فــي أصعب الأيـام.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها اللهم اعتقنا من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر واكتبنا من عتائقك من النار اللهم اكرمنا واجعلنا من عبادك الذين غفرت لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم وفتحت لهم أبواب الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويافارج الغم، ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظَلم ويا ولي من ظُلم، اجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجا.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه يا حنان يا منان يا رب يا ارحم الراحمين أرنا عدلك فيمن ظلم.

اللهم يا عادل لا يخرج عن أمرك أحد أكفنا من كل ظالم، اللهم نرجو نصرك الدي وعدت ياعادل ياقهار ياقوي يا جبار فاجعل كيد الظالمين في نحورهم.

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