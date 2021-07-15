مسجات عيد الاضحى 2021،العيد يُدخل الفرح والسرور إلى قلوب الجميع صغاراً كانوا أم كباراً، حيث يلتقي به الأقارب والأصدقاء، وفي عيد الأضحى يذهب المسلمون في الصباح لتأدية صلاة العيد، ثمّ يذبحون الأضاحي ويوزّعونها على الأقارب والمحتاجين.

ولا تنسى أحبابك وغواليك عايدهم بالعيد لتصير الفرحة ثنتين، جمعنا لكم مجموعة من أجمل المسجات والتهاني والتبريكات في عيد الأضحى المبارك لتتبادلوها برفقة أحبابكم من خلال رسائل المبايل القصيرة أو الواتساب أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة:

مسجات عيد الاضحى 2021

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.

كم نحن سعداء لأنّ الأقدار أبقتنا إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كلّ الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوةً لا تُرد، ووهبكم رزقاً لا يُعد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسدّ، وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود. كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

كلّ الحكاية في الرسالة تهاني يزفّها موكبٌ من الورد والطيب، يحمل تهاني العيد بأصدق المعاني، وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب، وأجمل تباريك الفرح والأماني، وكل عام وأنتم بخير.

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

كلماتي تتعثر خجلاً وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمّ بالعيد فرحتك. كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر، أن يسعدك مدى الدهر، ويشفّع فيك محمداً عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنتم بخير.

باقة أزهار وورود، وسلة بخور وعود، والعيد عليكم يعود، وكل عام وأنتم بخير.

ياعقد من الماس، ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

رضا الله عنك وأرضاك، وهداك، وأغناك، وعافاك وشفاك، ووفقك لخير الدعاء، وأجاب لك الرجاء، وأحبّك بلا ابتلاء، وجعلك ساعياً للخير، ومؤثراً في الغير، وكل عام وأنت بخير. روح وريحان نثرته لأحباب الرحمن، أسأل الله أن يشملكم بالغفران، وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، وحجّكم سعادة، وخاتمتكم شهادة. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنّما العيد لمن نجا يوم الوعيد، وليس العيد لمن فرش البساط، إنّما العيد لمن عبر الصراط.

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل تهنئتي قبل كل البشر، كل عام وأنت بخير.

العيد علينا هلّ، وبأحلى فرحة طلّ، ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

رفع الحجيج أكفّهم يرجون رحمة ربهم، ورفعت كفي أدعوه أن يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنتم بخير.

أفضل تهنئة عيد الاضحى رسمية

بمناسبة قدوم عيد الأضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل .. كل عام وهمتك للجنة تكبر.

ادعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر ويبارك لك في شهر النحر وكل عام وأنتم بخير.

ألا ياعقد من الماس الا ياللي القمر جارك اقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

قبل الناس والاجناس، وقبل عرفة ما تنداس،أهنئك بالعيد

على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة .. بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد.

المرسل: واحد من الناس ..المستقبل: أعزوأغلى الناس النص: عيدك سعيد قبل كل الناس.

ممكن تغمض عيونك؟؟ شفت الظلام عيوني هذا العيد من دونك

أصعب شعور إنك تفكر بشخص وما يفكرش فيك وتبعتله مسج وتقوله كل سنة وانت طيب وما يردش عليك.

يا عسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد دارى و دارك.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وانت بخير.

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة.

رفع الحجيج أكفّهم يرجون رحمة ربهم، ورفعت كفي أدعوه أن يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنتم بخير.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.

كم نحن سعداء لأنّ الأقدار أبقتنا إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كلّ الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.

جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوةً لا تُرد، ووهبكم رزقاً لا يُعد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسدّ، وكل عام وأنتم بخير.

للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود. كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

كلّ الحكاية في الرسالة تهاني يزفّها موكبٌ من الورد والطيب، يحمل تهاني العيد بأصدق المعاني، وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب، وأجمل تباريك الفرح والأماني، وكل عام وأنتم بخير.

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

كلماتي تتعثر خجلاً وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمّ بالعيد فرحتك. كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر، أن يسعدك مدى الدهر، ويشفّع فيك محمداً عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنتم بخير.

باقة أزهار وورود، وسلة بخور وعود، والعيد عليكم يعود، وكل عام وأنتم بخير.

ياعقد من الماس، ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

أجمل بطاقات تهنئة للمغتربين بعيد الأضحى

أتي العيد وهو بعيد اللهم أحفظ لنا مغترب لا يحلو العيد إلا بوجودهم كل عام وهم بخير.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير جميعا حفظكم الله وجمع بيننا وبينكما على خير وصحة وسلامة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

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