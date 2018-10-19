أدعية لتثبيت الحمل

"ربِّ إني نذرت لك ما في بطني محرَّرًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم".

"ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء".

"ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين". "ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا".

"اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًّا، واجعله اللهم يأخُذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآته اللهم الحكْم صَبِيًّا".

"ربِّ َهَب لَي غُلامًا زَكِيًّا، واجعله اللهم مُبَارَكًا أَيْنَ ما كان، وأعِنه على الصلاة وَالزَّكَاةِ مَا دام حَيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيه وَلا تَجْعَلْه جَبَّارًا شَقِيًّا".

"اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسنَ العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين".

"اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة".

"اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله".

"اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير".

"اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير".

"اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض".

"اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه،واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخراً للإسلام والمسلمين".

"ربنا هبْ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا".

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