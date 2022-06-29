ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، فهو يوم الارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويوم العتق من النار، يوم خوف وخشوع وخشية من الله.

يوم عرفة هو يوم ترجى فيه مغفرة الذنوب ورحمة علام الغيوب، يعتبر يوم من أيام العتق من النار، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء".

يجب على المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم، فيه كمل الدين، وفيه يعتق الله ما شاء من عباده من النار، وفيه يدنو الله جل جلاله يباهي بعباده الملائكة، وصيامه يكفر سنتين، سنة قبله وأخرى مثلها بعده، وقد أخبر النبي فقال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

أدعية يوم عرفة مستجابة

يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ .

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله، الله ربي لا أشرك به شيئًا.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر.

اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبًا» .دعاء يوم عرفة للفرج

يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

أفضل ادعيه ليوم عرفه

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

دعاء يوم عرفة كلمات

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

دعاء يوم عرفة للحبيب

اللهم في يوم عرفه أن تكتب عبدك "الاسم" من عتقاء النار وأن توفقه وتشد ازره، اللهم أسعد قلبه مثلما اسعدني.

اللهم في يوم عرفه وفقه وأسعد قلبه وارح باله اللهم إني استودعتك إياه فاحفظه واحرسه بعينك التي لا تنام.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفضيل يا رب أن تجعل حبيبي أسعد خلقك واجعله يا ربي من نصيبي ولا تفارقه عني ولا تُشرك حبه لي أحد من خلقك.

اللهم لا تحرمنا ولا تحرم حبيبي حج بيتك المعظم وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بلغنا يوم عرفة بلوغ يرضيك يا رب العالمين.

اللهم بحق خلقك حبي لحبيبي الذى ملأت به قلبي اجعلني فرحة لقلبه ومنن علينا بالقبول في كل دعوة نرجوها في يومك هذا وافض علينا بالحب حتى تصير نفوسنا نفسا واحدة،اللهم ارح قلبه ويسر امره اللهم بقدر حبي له احفظه لي وابعد عنه ما يؤذيه.

دعاء أيام التشريق

دعاء يوم التروية