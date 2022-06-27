أدعية عشر ذي الحجة، أدعية ذو الحجة مفاتيح الجنان، دعاء عشر ذي الحجة قصير، دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة، دعاء أول يوم من ذي الحجة، أفضل مايقال في عشر ذي الحجة، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

الحج المبرور ليس لديه جزاء إلا الجنة، أيام الله نفحات وهبات وأعطيات، العشر الأوائل من ذي الحجة يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون، عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق.

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء.

وفي هذه الأيام العشر من ذي الحجة المقبلة علينا تجتمع أنواع من العبادات العظيمة، لا تجتمع في غيرها وهي الصلاة، الصيام، الصدقة، الأذكار والتسبيح، الأضحية، الحج.

أدعية عشر ذي الحجة

أدعية العشر، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

لا اله الا الله عدد الليالي والدهور لا اله الا الله عدد الأيام والشهور لا اله الا الله عدد أمواج البحور لا اله الا الله عدد أضعاف الأجور لا اله الا الله عدد القطر والمطر لا اله الا الله عدد أوراق الشجر لا اله الا الله عدد الشعر والوبر لا اله الا الله عدد الرمل والحجر لا اله الا الله عدد الزهر والثمر لا اله الا الله عدد أنفاس البشر لا اله الا الله عدد لمح العيون لا اله الا الله عدد ما كان وما يكون لا اله الا الله تعالى عما يشركون. لا اله الا الله خير مما يجمعون لا اله الا الله في الليل إذا عسعس لا اله الا الله في الصبح إذا تنفس لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا اله الا الله من يومنا هذا الى يوم ينفخ في الصور لا اله الا الله عدد خلقه أجمعين لا اله الا الله من يومنا هذا الى يوم الدين.

اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحصين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل ياقديم الاحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم.

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مُهتدينَ.

اللهمَّ إِنَّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجِلِهِ وآجلِهِ مَا عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِ كُلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علِمْتُ منه ومَا لَمْ أعلَمْ، وأسألُكَ الجنةَ وما قرَّبَ إليها مِنْ قوْلٍ أوْ عملٍ، وأعوذُ بكَ منَ النارِ وما قرَّبَ إليها منْ قولٍ أوْ عملٍ، وأسألُكَ مما سألَكَ بِهِ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأعوذُ بِكَ مِمَّا تعوَّذَ بِهِ محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وما قضيْتَ لي مِنْ قضاءٍ فاجعل عاقِبَتَهُ رُشْدًا.

أدعية ذو الحجة مفاتيح الجنان

يارب في عشر ذي الحجة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويعد هذا الدعاء من أجمع الدعوات التي أرشدنا إليها رسول الله ﷺ.

يارب في عشر ذي الحجة، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهَلْي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء عشر ذي الحجة قصير

لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبياً وإن لم أكن بين الحجيج ساعياً وإن لم أكن بين عبادك داعياً.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

دعاء أول يوم من ذي الحجة

اللَّهُمَّ إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

أفضل مايقال في عشر ذي الحجة

اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

أدعية الذهاب إلى الحج

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2022