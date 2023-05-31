أربعة مصممي أزياء محتملين لفستان زفاف الآنسة رجوة آل سيف

بدأ العد التنازلي للعرس الملكي، لم يبق سوى أقل من يوم على زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين والمهندسة السعودية الآنسة رجوة آل سيف.

مباشرة بعد أن توجه الديوان الملكي الهاشمي عبر Instagram للإعلان عن موعد زفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة خالد السيف، بدأت وسائل الاعلام بالتنبؤ عن طبيعة فستان الزفاف الذي ستختاره العروس لهذه المناسبة العظيمة المنتظرة فإن خيار فستان العرس لأي فتاة هو بمثابة حلم.نستعد جميعا لمشاهدة إطلالة العروس بفستان الزفاف وسط تساؤلات عن هوية المصمم الذي اختارته رجوة لوضع بصماته على مظهرها الذي من المتوقع أنه سيكون ملكيا بامتياز ويليق بالحفل الأسطوري الذي سيقام بحضور أهم وكبار الشخصيات من حول العالم.

فساتين إيلي صعب التي تتميز بالرقي والبساطة

يُعد إيلي من أبرز المصممين العالميين والذي صمم اغلب فساتين ملكة الأردن رانيا العبد الله خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى وقتنا الحالي فقد كانت من أبر الداعمين له.

لذلك يُعد من أقوى المرشحين لتصميم فستان الزفاف بذوق يتناسب مع الذوق المفضل للعروس.ومن الخيارات المحتملة فستان زفاف مع تنورة منفوخة وورود ثري دي وطرحة رأس بسيطة وناعمة، هذا الستايل يتناسب مع قوام العروس الطويل والممشوق ومع ذوقها.

فساتين زهير مراد الحالمة والسحرية

ومن المصممين المرجح أيضا اختيارهم، المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad المعروف بتصاميمه التي تجمع بين اللمسة الرومنسية الساحرة والتصميمات الخيالية، فهو معروف بتنفيذ فساتين مع كاب أو غطاء رأس ويُعد هذا من أبرز الاختيارات الملكية .

من مجموعته اخترنا فستان زفاف من قماش التول الملتف حول الكتفين، مع كورسيه مميز، وتنورة منفوشة مُزيّنة بلمسات فضية لامعة، يُضفي هذا الفستان إطلالة ملكية عصرية يليق بقوام العروس الممشوق.

اللبناني كريكور جيبوتيان

المصمم اللبناني المعروف بإبداعاته الفاخرة هو خيار شائع لفساتين الزفاف لسبب ما. حيث إن التطريز المعقد والخياطة التي لا تشوبها شائبة والتي تتميز برفاهية الخياطة العالمية بالخطوط النظيفة والتفاصيل الدقيقة هي ما يجعل تصاميمه مميزة للغاية وبالتالي فهي خيار آخر محتمل لإطلالة رجوة آل سيف، فسبق أن ارتدت الملكة رانيا من تصاميمه الراقية خلال مناسبة حضرتها مطلع العام الماضي.

فستان على شكل معطف يتزيّن بياقة فخمة تميز الإطلالة وتنقلها إلى البعد الملكي الراقي كما وسبق الملكة رانيا العبدالله فستانها المزين بنفس الياقة الراقية.

من الساتان المزدوج، مع لمسات من التول والدانتيل المطرّز بالإضافة إلى أزرار من اللؤلؤ وبروش من الأورغانزا على شكل وردة زنبق كما يرافقها غطاء للرأس من التول.

هل ستخطو الآنسة رجوة خطى الأميرة إيمان وتختار ديور؟

هل ستخطو رجوة آل سيف خطى الأميرة إيمان وتتجه إلى دار ديور من أجل تصميم فستان زفافها؟ خصوصا وأن فستان الزفاف الذي صممته دار ديور اتسم بالأنوثة والرومانسية وتميّز بالحشمة والأناقة. وهو يتناسب مع ذوق العروس وأسرة عريسها الهاشمية التي تميل نساؤها إلى القصات المحددة والتصاميم المنسدلة والمحتشمة.