أربعة معالم سياحية في الإسكندرية لا تفوتوا زيارتها

مدينة الإسكندرية مدينة مصرية، أُسِّست في القرن الرابع قبل الميلاد، وسُمِّيت بعروس البحر الأبيض المتوسط. تقع مدينة الإسكندرية غرب القاهرة، وتحديداً على البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الطرف الغربي لدلتا النيل، أمّا جنوب المدينة فتقع بحيرة المريوط، وتبلغ مساحة هذه المدينة حوالي 2818كم2.

يعد مناخ مدينة الإسكندرية معتدل يكون فصل الصيف حاراً نسبيا والشتاء معتدل البرودة، ويبدأ فصل الصيف من شهر أيار وحتى تشرين الاول، وتتراوح درجات الحرارة فيه من 30-32 درجة مئوية، أما في الشتاء فيكون الطقس رطبا نسبياً، ويبدأ من شهر تشرين الثاني، ويمتد حتى شهر نيسان، وتتراوح فيه درجات الحرارة من 20 درجة مئوية نهارا إلى 10 درجة مئوية ليلاً ويشهد فصل الشتاء امطارا متقطعة.

أهم المعالم السياحية في الإسكندرية:

1- مكتبة الإسكندرية

تُعتبر مكتبة الإسكندرية إحدى أهم المعالم السياحية الموجودة في المدينة، وقد تمّ بناؤها كتذكارٍ لإحدى أهم، وأكبر المكتبات في العصور القديمة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2002م، وعلى الرغم من أنّها لا تضاهي المكتبة القديمة التي تمّ تدميرها، إلّا أنّها تتميّز بوجود ثلاثة متاحف، ومجموعة من المعارض الفنّية، ومختبر مُتخصّص لمعالجة المخطوطات القديمة، بالإضافة إلى وجود قسم خاصّ بكُتب الأطفال.

2- متحف الإسكندرية

يُعرَف أيضاً بالمتحف اليوناني، والروماني، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1892م، إلّا أنّ افتتاحه كان في عام 1895م، وهو يتميّز باحتوائه على مجموعة من القطع الأثرية التي عُثِر عليها في الإسكندرية، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى عصر البطالمة، والرومان في منطقة دلتا نهر النيل، ومن أهمّ معروضات المتحف: حجر الرشيد، والقطع النقدية، والفخار، وغيرها.

3- منارة الإسكندرية

تُعتبر منارة الإسكندرية أو فاروس الإسكندرية إحدى أهم الأماكن الموجودة في الإسكندرية، كما أنّها تُصنَّف كواحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة؛ فقد كانت تُمثّل إحدى أطول الهياكل التي صنعها الإنسان لعدّة قرون مضت؛ إذ يصل ارتفاعها إلى ما يُقارب 137 متراً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنارة كانت قد تأسّست من قِبل المملكة البطلمية في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي من تصميم المهندس المعماري اليوناني سوستراتوس، أمّا أهمّيتها فتبرز من أنّها كانت تُستخدَم؛ لتوجيه السُّفن، والتحكُّم فيها من، وإلى ميناء نهر النيل.

4- قصر كليوبترا

يُعَدُّ قصر كليوبترا الواقع تحت الماء في حيّ ملكيّ أحد أهمّ معالم مدينة الإسكندرية، وهو يقع تحديداً في الميناء الشرقي للإسكندرية؛ حيث تُوجَد مجموعة من الآثار القديمة تحت الماء، والتي يُمكن للزائر مشاهدتها عند الغوص في الماء، ومن هذه الآثار: أعمدة الجرانيت الأحمر، وتمثالان لأبي الهول، ومجموعة من الأرصفة التي يُعتقَد أنّها تعود إلى قصر قديم، بالإضافة إلى وجود حُطام سفينة قديمة جدّاً.

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