معًا... لاختيار رحلة شهر عسل في مدينة إسطنبول

تقع مدينة إسطنبول على خط عرض 41.01، وخط طول 28.95، كما أنها ترتفع عن مستوى سطح البحر 39 متراً،وهي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين، وهما قارة أوروبا وقارة آسيا على جانبي قناة البوسفور، وبحر مرمرة الذي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط.

تتمتع مدينة إسطنبول بمناخ معتدل مع شتاء بارد ورطب، وصيف حار وجاف، وتسود عليها الرياح الشمالية الشرقية التي تأتي من البحر الأسود، وتحمل معها البرد الشديد أحياناً، حيث جمّدت هذه الرياح شبه جزيرة القرن الذهبي والبسفور في أحد السنين من شدّة البرد، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدينة حوالي 4.7 درجة مئوية في كانون الثاني، وحوالي 22.8 درجةً مئويةً في تموز، أما معدل هطول الأمطار السنوي فيبلغ حوالي 80.01 سنتيمتراً، بحيث تسقط معظمها في فصل الشتاء.

معالم مدينة إسطنبول

1- متحف آيا صوفيا: من المعالم المعماريّة والجماليّة الرّائعة في مدينةِ إسطنبول، وكان عبارة عن كاتدرائية مسيحيّة وعند وصول الفتح الإسلاميّ إلى المدينة تحوّل إلى مسجد ولكن بعد انتهاء الحُكم العثمانيّ لإسطنبول أصبح مَتحفاً تاريخيّاً.

2- قصر الباب العالي: هو القصرُ الذي عاشَ فيه السّلطان العثمانيُّ عندما كانت إسطنبول عاصمةً للدولة، وبُني هذا القصر عام 1459م في عهدِ حُكمِ السّلطان محمد الفاتح، وحاليّاً يُعتبرُ من المَعالم السياحيّة المشهورة في المدينة.

3- جسر البوسفور: من الجسورِ المشهورة في إسطنبول، والذي يقعُ عند مضيق البوسفور، ويصلُ ما بين الجزء الآسيوي، والجزء الأوروبيِّ لمدينةِ إسطنبول.

معلومات عامة عن المدينة إسطنبول

- أكبر ميناء ومدينة في تركيا.

- كانت المدينة عاصمةً لعدة إمبراطوريات عبر التاريخ.

- أُطلق عليها عدّة مسميات عبر التاريخ ومنها:

* "بيزنطة"وهو اسم مشتق من بيزانس الذي كان زعيماً للإغريق الذين استولوا على شبه الجزيرة وفقاً للأسطورة.

* سُميت (Augusta Antonina) في عهد الإمبراطور سيبتيميوس سيفيروس الذي أعاد بناءها في عام 196م بعد أن تدمرت في الحرب الأهلية.

* أُطلق عليها اسم "القسطنطينة" لفترة من الزمن.

* أطلق عليها العرب اسم "استنبول"، بعد أن سمعوا اللفظ من البيزنطينيين، ولكن في الحقيقة هذه الكلمة تعني "في المدينة".

* اليوم تنقسم المدينة إلى 14 مقاطعة لكل منها عمدة ومجلس مقاطعة يتم تغيير أعضائه كل خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإدارة المحلية للمقاطعة.

* تستقطب إسطنبول مثل غيرها من المدن الكبرى في المنطقة، عدداً متزايداً من المهاجرين القادمين من الريف، الذين ساهموا في نمو المدينة.

* يتقلص أعداد المسيحيين واليهود في المدينة مع مرور الوقت، ويشكل الأكراد أكبر الأقليات السكانية في المدينة.

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