أربع عادات تضمن لك الإطلالة الرشيقة والملفتة دوماً

لإطلالة رشيقة وجميلة يجب أن يتم إدخال عادات صحية إلى الحياة بدلاً من اتباع الحميات الغذائية التي أبدت فشلها الذريع في عملية إنقاص الوزن. وسنقدم الآن بعض العادات الصحية التي تساهم في التخفيف من الوزن وهي:

أولاً: المشروب الصباحي:

من الأفضل أن يتم بدأ اليوم بشرب الماء صباحاً على معدة فارغة نظراً لدوره الكبير في زيادة الاستقلاب في الجسم وتخليص الجسم من السموم. ومن لأفضل أن يتم إضافة بعض المواد للماء لزيادة فاعليته، ومن الأمثلة على المشروبات الصباحية التي تحتوي على مواد فعالة مركزة هي أن يتم مزج ملعقة من عصير الصبار مع ملعقة من خل التفاح ومع ملعقة إلى ملعقتين من عصير الليمون في كوب ماء دافئ ويحلى المزيج بالقليل من العسل. سيساعد هذا المشروب في انعاش الجسم والتخفيف من الوزن وتحسين الهضم وتحسين عمل الجهاز المناعي نظراً لمحتوى هذا المشروب الرائع من مضادات الالتهاب ومضادات البكتيريا وسيتم ملاحظة الأثر الإيجابي على الجسم بعد خمس إلى سبع أيام من الاستمرار بشرب هذا المشروب الصباحي.

ثانياً: تناول الطعام الصحي:

من الضروري أن يتم إدخال الطعام الصحي في النظام الغذائي شيئاً فشيئاً إلى أن يتم جعل النظام الغذائي كله صحياً، لأن الطعام الصحي يحافظ على الرشاقة ويقي الجسم من مختلف الأمراض. لذلك يجب أن يتم الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وخصوصاً بين الوجبات وفي حال تم الشعور بالجوع فيجب أن يتم تناول قطعة من الفاكهة لأنها تخفف من الجوع ومن الشهية للطعام كما أنها تخفف من الشهية لتناول السكريات والحلويات.

ثالثاً: ممارسة الرياضة:

من الضروري لتخفيف الوزن أن يتم الحفاظ على نمط غذائي صحية وأن يتم ممارسة الرياضة التي تساعد على نحت الجسم وحرق الدهون، ويجب ألا يستهان بأي نشاط رياضي في المنزل وليس شرطاً الذهاب للنوادي الرياضية أو شراء الاجهزة الرياضية لممارسة الرياضة ويجب أن يتم زيادة الحركة قدر الإمكان. ومن الأفضل أن يتم البدء بممارسة التمارين التي ترفع ضربات القلب كالركض والرقص ونط الحبل وغيرها. وطبعاً يجب أن ننوه أن ممارسة الرياضة لوحدها غير كافية لتخفيف الوزن بل إنها عنصر مساعد والأمر الاكثر أهمية هو الغذاء واتباع نمط غذائي صحي.

رابعاً: العناية بالبشرة:

يجب أن يتم العناية بالبشرة طوال رحلة تخفيف الوزن اتجنب ترهل البشرة الذي يحدث عند إنقاص الوزن ويتم العناية بالبشرة بدهنها بالكريمات المرطبة والمغذية التي تزيد من مرونة البشرة وقدرتها على التمدد والتقلص لتتماشى مع شكل الجسم الجديد بدون أن يظهر عليها علامات السترتش مارك أي الخطوط البيضاء التي تتطلب وقتا طويلاً وعلاجاً طويلاً لتختفي من البشرة.

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