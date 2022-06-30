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دعاء عشر ذي الحجه للميت

رحل وترك مكاناً لن يملئه أحد فارحمه يا الله اضعاف السعادة التي ملىء بها حياتي، اللهم ارحم والدي بقدر شوقي له.

دعاء لابي المتوفي، اللهم ارحم أبي واذقه حلاوة الجنة وطيب مسكنه ولا تحرمه من نعيمها واجعل لقائنا به في الجنة يا رب العالمين يا الله.

اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة.

اللهم اشتقنا لوجوه غطاها التراب، كم اشتقنا صوتهم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف، يا حليم لا يعجل، اللهم لا تحرم امواتنا من مغفرتك فقد انقطع بهم العمل، اللهم ارحمهم وانر قبورهم واغفر لهم.

أفضل دعاء للميت في ذي الحجة

اللهم غن في القبور أشخاص نحبهم واحبونا، اللهم نسالك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين.

دعاء للميت في ليالي العشر من ذي الحجة

اللهم يا أرحم الراحمين يا الله ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأنر قبورهم واجعل قبورهم يعفوك ورضوانك روضة من رياض الجنة يارب العالمين.

اللهمّ يا ذا الجلال والإكرام أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن أهوال يوم القيامة، اللهم اجعل نفس عبدك آمنةً مطمئنّةً.

اللهمّ اجعله في قبره آمنًا مطمئنّاً، وبجود غفرانك واثقاً، وإلى أعلى جنانك سابقاً.

اللَّهُمَّ يا كريم اغْفِرْ لَه، وعافِهِ، واعْفُ عنْها، وثبته عند السؤال وَأَكرِمْ نزُلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ، ونَقِّه منَ الذنوب وكافة الخَـطَايَا إنك على كل شيء قدير.

اللهم أَبْدِلْ عبدك (فلان) دارا أفضل مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً أفضل منْ أهْلِهِ و زَوْجاً أفضل منْ زَوْجِه، وَأَعِذْه يا الله منْ عَذَابِ القَبْرِ، وفتنة المحيا والممات.

دعاء للميت في عشر ذي الحجه مكتوب

اللهم يارب العالمين في هذه الأوقات المباركة من العشر الأوائل من ذي الحجة اغفر لمن فقدناهم وارحمهم برحمتك يارب العالمين.

ربي إنها العشر الأوائل من ذي وفيها الدعوات المستجابات، اللهم ارحمه وأنر قبره ووسع مدخله يارب العالمين.

اللهم في هذه العشر المباركات، اغفر لجميع أمواتنا وأكرم نزلهم، اللهم أبدلهم داراً خيراً من دارهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة عليم.

اللهم ثبته بالقول الثابت كما ثبته به في الدنيا، واللهم ارفع درجته، واغفر له ذنبه، وثقل موازينه يا رب العالمين.

اللهم استره تحت الأرض، واستره كذلك يوم العرض، ولا تخزه يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء إلى الله بقلب سليم.

رجوتك إلهي أن تستقبله ببابك خالٍ من الذنوب والخطايا، وأنت ياربنا راضٍ عنه غير غضبان.

اللهم أدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا قابل التوب وغافر الذنب.

ربنا يا الله اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ عقبها أبداً.

دعاء للميت

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

استغفِروا لأخيكُم ، وسَلوا لَهُ التَّثبيتَ ، فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة

أن يتوب المسلم إلى الله توبة صادقة ونصوحة ويطلب من الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يبدلها بفعل الطاعات.

فعل الطاعات والإكثار منها.

الذكر والتسبيح والاستغفار.

قراءة القرآن.

الصدقة.

الصيام.

مساعدة الفقراء والمحتاجين.

بر الوالدين.

الكلمة الطيبة.

الدعاء، قال تعالى: أدعوني أستجب لكم" ففي هذه الأيام يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء من عباده المؤمنين.

الابتعاد ارتكاب المعاصي لأنها أيام مباركة.

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